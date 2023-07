Messi a signé à l'Inter Miami, abonnez-vous à la MLS sur Apple TV pour le voir !

C'était attendu depuis plusieurs semaines, parti libre du PSG, Lionel Messi a enfin signé avec l'Inter Miami. L'Argentin de 36 ans sera présenté ce dimanche au public aussi impatient que lors de l'arrivée de "Wemby" à San Antonio.



La bonne nouvelle est aussi celle d'Apple qui détient les droits exclusifs de diffusion de la Major League Soccer avec le MLS Season Pass, jusqu'en 2023. Apple a même aidé la MLS à s'assurer les services de la star. Voici tout ce que vous devez savoir.

Messi a signé à Miami

Attendu, le recrutement de Lionel Messi par l'Inter Miami est désormais officiel. Hier soir, la franchise américaine, co-détenue par David Beckham, a annoncé l'arrivée de l'attaquant argentin de 36 ans. Un énorme coup qui offre un pont d'or à Lionel Messi. En plus d'un salaire d'environ 50 millions de dollars, le septuple ballon d'or touchera un petit quelque chose sur les ventes de maillots, des parts dans le club et un pourcentage sur les nouveaux abonnements au Season Pass d'Apple TV. Ce type d'accord est une première pour une ligue sportive.

Comment voir Lionel Messi avec Apple ?

Si vous êtes un fan du GOAT, alors vous n'avez plus qu'à prendre votre abonnement au MLS Season Pass sur l'application Apple TV. Le service est disponible sur iPhone, iPad, Mac, smart TV, PlayStation, Xbox et d'autres plateformes. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent également regarder les matchs dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Pour l'arrivée de la mega star, Apple et le club ont prévu un évènement "The Unveil " qui débutera ce dimanche 16 juillet à 20 heures à Miami (soit lundi à 2 heures du matin à Paris). Vous pourrez regarder tout cela gratuitement et en direct via l'application Apple TV. Messi jouera son premier match en MLS le vendredi 21 juillet.

Apple a même fait afficher une fresque massive sur le stade de la ville sur laquelle on peut lire "The 🐐 now on Apple TV" (Le 🐐 maintenant sur Apple TV). La plateforme accueillera également une série documentaire en quatre parties retraçant la carrière de Messi.



Pour mémoire, le Pass MLS est d'ailleurs disponible en France depuis le 01/02/23. L'abonnement est vendu au prix de 14.99 € de base, mais il baisse à 12.99 € pour les abonnés Apple TV+.



Voilà qui devrait permettre à Apple de faire exploser les abonnements à son service, tout en préparant les américains à la Coupe du monde de la FIFA de 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.