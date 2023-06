Apple versera un pourcentage sur les abonnements du Pass MLS à Lionel Messi

Selon les informations du média TheAtleticFC , de nombreuses clauses seront inclus dans le contrat final. Parmi elles, on retrouve la possibilité d'acquérir une franchise de MLS une fois sa carrière terminée ou encore un pourcentage sur chaque vente de maillots du club vendus qui serait versé par Adidas (sponsor du club) en personne. Mais ce n'est pas terminé ! Toujours selon le même média, Lionel Messi pourrait toucher un énième pourcentage sur les abonnements du Pass MLS mis en vente par Apple. Mieux encore, c'est Apple elle-même qui se chargerait du paiement. Les semaines et mois à venir devraient nous permettre de confirmer ou d'infirmer ces informations. Une chose est sûre, Messi n'aura pas de souci pour s'offrir l' Apple Vision Pro en début d'année prochaine.

Depuis le début d'année 2023, Apple possède l'exclusivité sur les matchs de la MLS, championnat nord-américain de football. Un partenariat qui porte sur 10 ans minimum. La diffusion s'effectue via l'application Apple TV qui est présente sur tous les appareils floqués d'une pomme. Le Pass MLS est d'ailleurs disponible en France depuis le 01/02/23. Deux abonnements sont disponibles, 14.99 € pour les abonnés classiques et 12.99 € pour les abonnés Apple TV+. Une information qui devient aujourd'hui vitale pour les fans de Lionel Messi. Depuis quelques heures, le footballeur argentin a confirmé sa décision de signer à l'Inter Miami, club de MLS. Une signature légendaire qui n'est pas sans concession pour le club, mais également pour tout le championnat dans son ensemble qui est impliqué financièrement.

