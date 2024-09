Apple Podcasts va débarquer dans les Tesla pour les abonnés premium

Avoir un grand choix de services de streaming dans sa voiture, c’est bien, mais avoir une application pour écouter ses podcasts préférés, c’est mieux ! Tesla innove pour ses clients dans l’écosystème Apple en préparant l’arrivée d’Apple Podcasts.

Vos podcasts préférés pendant que vous conduisez

Dans un monde où l’intégration de la technologie dans nos véhicules devient de plus en plus essentielle, Tesla s’apprête à faire un grand pas en avant. Malgré des critiques concernant l’absence de support pour Apple CarPlay (Tesla a choisi de développer un système interne pour rester indépendant de Google et d’Apple), une évolution interessante est en vue.



Récemment, des indices dans le code de l’application iOS de Tesla ont suggéré une potentielle adoption d’AirPlay, promettant un meilleur son et peut-être même une intégration avec Apple Music. Mais la nouvelle la plus excitante vient du site de rumeurs “Not a Tesla App”, qui prédit que les véhicules Tesla pourront bientôt diffuser des podcasts Apple.

La très attendue mise à jour 2023.44.25 de Tesla, surnommée “la mise à jour des vacances de fin d’année”, devrait inclure Apple Podcasts. Toutefois, aucune confirmation officielle n’a été faite jusqu’à la publication de la mise à jour et des fonctionnalités supplémentaires pourraient nécessiter du matériel spécifique encore non révélé.



Pour les fans de podcasts, des instructions détaillées pour configurer Apple Podcasts dans une Tesla ont été partagées. Cela inclurait l’utilisation d’un code QR et la connexion via un identifiant Apple. Cependant, cette fonctionnalité sera apparemment réservée aux propriétaires de Tesla disposant d’un abonnement à la connectivité Premium, facturé 10 $ par mois, qui offre déjà le streaming vidéo et musical.



Alors que la date de sortie officielle de la mise à jour reste inconnue, Tesla North, un site d’information non officiel, affirme qu’elle a déjà été publiée pour les employés de Tesla. Cette initiative, si elle se concrétise, marquerait un tournant important dans l’amélioration de l’expérience utilisateur de Tesla, offrant plus d’options de divertissement et de connectivité à ses clients. Reste à voir comment cette intégration sera accueillie par la communauté Tesla et les amateurs de podcasts.