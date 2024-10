Samsung Smart Monitor M8 2024 : peu de nouveautés !

Lors du CES 2024, Samsung n'a pas seulement dévoilé ses nouveaux écrans pour gamers, le coréen aussi a actualité son Smart Monitor de 32 pouces. La dernière itération reprend le design du moment introduit en 2022, largement inspiré de l'iMac, avec des caractéristiques intéressantes pour les utilisateurs Mac comme une connectivité USB-C, AirPlay 2, et plus encore.

Les nouveautés du Smart Monitor M8 2024

Celui qui est plébiscité pour son excellent rapport qualité / prix a plus d'un argument à faire valoir. Bien qu'il ne monte pas à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une résolution 4K, une connectique variée et un design soigné en quatre coloris. Un concurrent frontal au Studio Display d'Apple, mais deux fois moins cher.



Comme l'an passé, la version 2024 du Smart Monitor est presque identique au modèle 2023. Mais pour marquer la différence, Samsung propose d'ajuster les paramètres essentiels d'un clic de souris, alors que les modèles précédents ne permettaient que des ajustements via une télécommande.



Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, on trouve comme l'audio spatial avec les Galaxy Buds, le déplacement d'images et de fichiers entre une tablette ou un téléphone Galaxy et l'écran, et le couplage d'une Galaxy Watch.

Samsung n'a pas communiqué les caractéristiques techniques complètes du Smart Monitor 2024, mais voici ce à quoi on peut s'attendre en se basant sur le modèle 2023 :

Taille d'écran de 32 ou 27 pouces

Résolution 4K à 3840 x 2160

Rapport d'aspect 16:9

Connectivité USB-C avec un seul câble pour une alimentation jusqu'à 65 W

Prise en charge du HDR 10+

Gamme de couleurs sRGB à 99

Luminosité de 400 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Cadres minces et design général fin avec une épaisseur inférieure à 11,39 mm.

Peut être utilisé comme smart TV avec Apple AirPlay

Webcam SlimFit incluse

Coloris blanc chaud, rose coucher de soleil, bleu lumière du jour et vert printemps.

Prix : 749 € en 32 pouces / 699 € en 27 pouces

Samsung indique que le nouveau Smart Monitor "sera disponible en 2024". En attendant, le modèle 2023 est généralement vendu à un prix réduit, notamment sur Amazon avec une promotion à 505 € actuellement.

Pour mémoire, le Samsung Smart Monitor M8 2022 était déjà un appareil attrayant pour ceux qui recherchent une résolution 4K abordable, une connectivité USB-C et un grand écran.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.