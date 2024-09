YouTube dévoile une flopée de nouveautés pour la rentrée 2024

En cette rentrée 2024, YouTube n'a pas chômé. Le géant de la vidéo en ligne a profité de son événement annuel "Made on YouTube" pour annoncer une série de nouvelles fonctionnalités qui devraient ravir aussi bien les créateurs que leur audience. Tour d'horizon des principales nouveautés à venir sur la plateforme.

"Communities" : le nouveau QG des fans sur YouTube

La nouveauté la plus marquante est sans conteste "Communities". Sorte de mix entre un forum et un serveur Discord, cet espace dédié permettra aux abonnés d'une chaîne d'interagir entre eux et avec le créateur, en partageant du contenu, en commentant, en échangeant sur leurs passions communes.

L'idée est de favoriser un sentiment d'appartenance et de connexion au sein des communautés qui se forment naturellement autour des chaînes YouTube. Les créateurs gardent la main sur la modération pour préserver leur image de marque. Le tout sans quitter l'écosystème YouTube, un bon moyen pour la plateforme de garder l'engagement sur son site plutôt que de le voir migrer ailleurs.

Pour l'instant testée sur mobile auprès d'un petit groupe de créateurs, la fonctionnalité Communities devrait être déployée plus largement début 2025. De quoi donner des sueurs froides à des acteurs comme Discord ou Patreon ?

"Hype" : un coup de pouce aux petits créateurs

Autre nouveauté intéressante : "Hype". Ce système de votes permettra à la communauté de "hyper" (mettre en avant) les vidéos des créateurs de moins de 500 000 abonnés, pour leur donner plus de visibilité. Les vidéos les plus "hypées" de la semaine apparaîtront dans un classement dédié.

Une façon pour YouTube d'aider les petits créateurs à émerger face aux mastodontes de la plateforme. La fonctionnalité, déjà testée avec succès dans plusieurs pays, devrait arriver prochainement pour tous. À terme, les fans pourront même acheter des "Hypes" supplémentaires, ouvrant une nouvelle source de revenus pour les créateurs.

Des lives plus interactifs avec les "Jewels"

Les livestreams ne sont pas en reste avec l'arrivée des "Jewels". Les spectateurs pourront réagir en direct en envoyant ces "joyaux" qui serviront à acheter des cadeaux pour le streamer. Une manière de rendre les lives plus interactifs et de permettre au public de soutenir encore plus directement ses créateurs favoris. C'est une transposition des Bits de Twitch.

Une expérience améliorée sur TV connectées

Conscient de l'importance croissante du visionnage sur grand écran, YouTube a aussi prévu des améliorations de son app sur TV connectées. Les créateurs pourront bientôt organiser leurs vidéos en saisons et épisodes et afficher des bandes-annonces immersives sur leur page de chaîne. De quoi offrir une expérience plus fluide et engageante depuis son salon avec une Apple TV.

L'IA s'invite dans la création

L'intelligence artificielle, incontournable tendance tech de 2024, s'invitera aussi sur YouTube. Le doublage automatique des vidéos en différentes langues sera étendu, tandis que la création de fonds virtuels grâce à l'IA débarque dans YouTube Shorts via un partenariat avec Google DeepMind.

Toujours plus de pub, malgré les critiques

Enfin, YouTube compte bien continuer à pousser la publicité sur sa plateforme, malgré les critiques récurrentes des utilisateurs sur l'omniprésence des pubs. La plateforme va généraliser les annonces qui s'affichent lorsqu'on met une vidéo en pause. Une expérience qui s'ajoute aux pubs classiques sans les remplacer, au grand dam de ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un abonnement Premium pour s'en affranchir.

Avec ces annonces, YouTube entend consolider sa position dominante dans l'univers de la vidéo en ligne, en renforçant l'engagement et la monétisation sur sa plateforme. Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir ces nouveautés et juger sur pièce si elles tiennent leurs promesses.



