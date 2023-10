Finalement un iMac M2 / M2 Pro cette année ?

L'iMac 24 pouces de prochaine génération se fait désirer. Dernier modèle encore vendu avec une puce M1, l'ordinateur tout-en-un d'Apple avait été un temps annoncé avec un processeur M2, avant d'être repoussé directement au moment de la sortie de la gamme M3. Mais selon le blog japonais Mac Otakara, l'iMac M2 est dans les tuyaux, avec une variante M2 Pro, des ports Thunderbolt 4, le support Wi-Fi 6E et le support Bluetooth 5.3.

Un iMac M2, vraiment ?

Mark Gurman de Bloomberg a récemment affirmé, à plusieurs reprises, que le prochain iMac de 24 pouces serait directement équipé de la puce M3, ce qui est contredit par la rumeur du jour. L'iMac actuel de 24 pouces équipé de la puce M1 est sorti en mai 2021.

Pour appuyer sur thèse, Mac Otakara note que certaines configurations personnalisées d'iMac 24 pouces sont confrontées à des retards de livraison allant jusqu'à un mois sur la boutique en ligne d'Apple aux États-Unis, mais c'est le cas depuis un certain temps déjà, et rien ne garantit qu'un rafraîchissement de l'iMac soit imminent.



Le mois dernier, l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo a déclaré qu'il était peu probable qu'Apple sorte de nouveaux MacBooks équipés de la puce M3 cette année, mais l'éventualité d'un nouvel iMac n'a pas été écartée. Kuo a été corroboré par les informations de DigiTimes cette semaine, expliquant que les MacBook M3 seraient lancés en 2024. Apple ne devrait pas organiser d'événement avant la fin de l'année, donc si un nouvel iMac devait voir le jour, il serait probablement annoncé dans un communiqué de presse sur le site web d'Apple.



Reste qu'à part une nouvelle puce plus puissante, l'iMac devrait glaner quelques nouveautés du reste de la gamme comme le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. Nos confrères japonais estiment également que l'iMac profitera d'une option M2 Pro, comme le récent Mac mini 2023. Une bonne idée pour les joueurs et les utilisateurs exigeants pour le montage vidéo, le design, etc.



Outre le Mac, Apple pourrait rafraichir ses iPad mini et iPad Air avec, respectivement, l'iPad mini 7 et l'iPad Air 6.