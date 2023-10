Les premiers MacBooks M3 d'Apple finalement lancés en 2024

Ce sera finalement en 2024. Apple a repoussé le lancement de ses premiers MacBooks équipés d'un processeur M3 de nouvelle génération, basé sur processus de fabrication 3nm, à 2024. Prévus au départ pour la fin de cette année, les nouveaux ordinateurs ont été décalés comme l'atteste la dernière prévision sur cinq ans des livraisons mondiales d'ordinateurs portables publiée par DigiTimes.

La croissance de retour pour les Mac

Prédisant la fin d'un déclin de deux ans sur le marché des ordinateurs portables, le rapport prévoit une croissance des livraisons de 4,7 % en 2024, stimulée par la baisse de l'inflation et l'introduction de nouveaux produits, notamment de nouveaux MacBooks équipés de puces basées sur le procédé 3nm.



Voici un extrait de la note de DigiTimes :

En 2023, la part des ordinateurs portables construits à l'aide de processeurs basés sur Arm diminuera probablement au lieu d'augmenter car Apple, qui adopte des CPU basés sur Arm conçus en interne pour la plupart de ses gammes d'ordinateurs portables, devrait connaître une baisse significative des livraisons en 2023 car le vendeur de la marque américaine prévoit de passer à des CPU construits par un nœud de 3nm chez TSMC pour améliorer les performances en 2024.

Cet été, Mark Gurman de Bloomberg déclarait pourtant que le mois d'octobre de cette année serait propice à l'introduction des premiers Mac équipés de la puce M3. Étant donné qu'Apple a lancé de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces en janvier et, plus récemment, de nouveaux modèles de MacBook Air 15 pouces, Mac Studio et Mac Pro de 15 pouces en juin, M. Gurman a déclaré que les premiers à en profiter seraient probablement le prochain iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces.



Toutefois, plus récemment, en septembre, Ming-Chi Kuo semblait certain qu'Apple ne lancerait pas de nouveaux modèles de MacBook équipés de puces de la série M3 avant la fin de l'année. Kuo n'a toutefois exclu que les nouveaux MacBook, ce qui semble laisser ouverte la possibilité d'un nouvel iMac M3. Le modèle actuel équipé de la puce M1 est en vente depuis plus de deux ans et demi, c'est le plus "vieux" modèle actuel.



DigiTimes se contredit à quelques semaines d'écart. Le média taïwanais avait récemment suggéré qu'Apple annoncerait un MacBook Pro avant les fêtes de fin d'année, les machines intégrant de nouveaux écrans mini-LED plus économes en énergie. Ce rapport ne mentionnait pas le processeur sur lequel les modèles seraient basés, mais la logique voudrait qu'ils soient dotés de puces M3 Pro et M3 Max, probablement vers la fin de l'année 2024.



La puce M3, qui n'a pas encore été annoncée, devrait être fabriquée avec le processus 3nm de TSMC pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique par rapport à la puce M2 actuelle basée sur le processus 5nm, qui a fait ses débuts en juin 2022. Elle devrait également être dotée d'un tout nouveau GPU avec ray-tracing matériel, introduit pour la première fois sur la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro le mois dernier. De quoi attirer encore un peu plus les studios de développement de jeux vidéo, et donc les joueurs par la suite. Rappelons que la fin du mois sera marquée par la sortie de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake sur iOS et macOS.