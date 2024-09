Les nouveaux Apple Pencil 3 et Magic Keyboard aussi lancés en mars 2024

Cette semaine, nous avons reçu la confirmation qu'Apple prévoyait de commercialiser de nouveaux iPad Pro et iPad Air (et MacBook Air M3) pour 2024. Si les nouveautés seront plutôt à retrouver du côté de l'iPad Pro M3, la société n'oublie pas les accessoires pour ses tablettes avec un nouvel Apple Pencil 3 et d'autres produits au début de l'année prochaine. De quoi relancer les ventes en berne de la catégorie, après trois années fastes.

Une gamme iPad à renouveler

Il y a quelques jours, Mark Gurman de Bloomberg précisait la date de sortie du nouvel iPad Pro M3 et de l'iPad Air 6, ainsi qu'un nouveau MacBook Air M3, soit mars 2024. Concrètement, Apple proposerait un iPad Air 6 de 12,9 pouces en plus du modèle 11 pouces, tandis que l'OLED devrait être la principale nouveauté de la gamme iPad Pro, si l'on met de côté la puce M3 qui sera également sur le prochain MacBook Air. Mais la partie "accessoires" n'est pas négligeable.



Récemment, Apple a sorti un nouvel Apple Pencil moins cher. Si l'idée est louable, son positionnement a ajouté de la confusion à la gamme. Le nouveau stylet est doté d'un port USB-C et coûte 95 €, mais il est dépourvu de certaines des fonctionnalités de l'Apple Pencil 2 et même de l'Apple Pencil 1, comme la détection de la pression. Il ne s'agissait pas de la sortie de l'Apple Pencil 3 que nous anticipions depuis un certain temps, ce dernier n'arrivant qu'avec les prochains modèles en mars de l'année prochaine.

Le nouvel Apple Pencil 3 attendu pour mars 2024

D'après les dernières rumeurs, la société de Tim Cook prépare des versions remaniées des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard, qu'elle vendra en même temps que le nouvel iPad Pro 2024. Les détails sont assez maigres autour du nouvel Apple Pencil, mais l'entreprise possède des brevets qui nous mettent sur la piste. Il s'agit notamment de la fonctionnalité Localiser, d'un retour haptique, de boutons "cliquable" et plus encore.

Un Magic Keyboard en aluminium

Apple prépare également de nouveaux claviers Magic Keyboard qui seraient dotés d'un "cadre plus robuste en aluminium" pour que l'ensemble ressemble davantage à un ordinateur portable. C'est un autre signe qu'Apple considère l'iPad, en particulier sa gamme Pro, comme une alternative sérieuse à un ordinateur portable et même à certains de ses meilleurs MacBook. Nous avions déjà mentionné un Magic Keyboard en aluminium en septembre dernier. Espérons qu'iPadOS 18 apporte une touche "macOS" supplémentaire dans la foulée, après le très bon Stage Manager qui permet un multitâche bien plus flexible qu'auparavant.

Comme l'indique Gurman, il n'est pas rare qu'Apple organise en mars un événement au cours duquel elle présente de nouveaux iPad et MacBook. Pour 2024, tout porte à croire que ce sera le cas, à moins qu'elle ne se contente que de communiqués de presse. Tout est possible, mais une chose est sûre, il y aura des nouveautés au printemps du côté d'Apple.