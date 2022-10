La prochaine Apple TV 2023 devrait coûter moins de 100 dollars

La nouvelle Apple TV 4K annoncée hier ne révolutionne pas la formule mais sa baisse de prix contraste avec les hausses tarifaires pratiquées par la firme depuis la rentrée. Vendue 169 € contre 199 € précédemment (129$ contre 179 $ aux US), la nouvelle box pourrait être encore moins chère dans un avenir proche. L'analyste Ming-Chi Kuo pense que la nouvelle génération d'Apple TV pourrait être vendue à un prix encore plus bas.

Un prix encore plus bas pour la future Apple TV

Dans un tweet cette nuit, Kuo a déclaré qu'un prix inférieur à 100 dollars serait le "point idéal" pour l'Apple TV et a ajouté qu'il s'attendait à ce que le modèle de prochaine génération soit "plus abordable".



Ce n’est pas inimaginable puisque les modèles de deuxième génération (2010) et de troisième génération (2012) de l'Apple TV étaient tous deux proposés à 99 dollars au lancement, et Apple a même baissé le prix du dernier cité à 69 dollars. Il existe donc un précédent pour une Apple TV à deux chiffres, ce qui permettrait de mieux concurrencer les appareils de streaming à bas prix vendus par Google, Amazon et Roku.



Une autre possibilité est que, lors du lancement de la prochaine Apple TV, le modèle annoncé hier reste dans la gamme avec un prix qui descendrait sous les 100 dollars.

En attendant, la dernière Apple TV 4K 2022 est ce qui se fait de mieux avec un rapport qualité / prix très intéressant permettent de regarder ses contenus, piloter sa domotique et jouer sans aucun effort.