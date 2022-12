La crise de l'usine Foxconn de Zhengzhou va coûter 8 milliards de dollars à Apple

L'usine de Foxconn localisée à Zhengzhou a fait l'objet de violentes émeutes il y a plus d'une semaine, les employés se sont révoltés face à un important retard sur leurs salaires. Au total, Foxconn a perdu 20 000 travailleurs qui ont estimé qu'il n'était plus possible de continuer à honorer leur contrat de travail après une telle perte de confiance.

Des démissions qui ont de graves conséquences

Si Apple annonce chaque année des trimestres records avec des 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est en partie grâce aux nombreuses petites mains qui assemblent quotidiennement des milliers d'iPhone, iPad, Mac... dans les usines en Asie !

Sans cette activité qui tourne à plein régime toute l'année, Apple ne peut pas réapprovisionner ses stocks et ceux des revendeurs. Sans surprise, moins de production = une chute du chiffre d'affaires et une perte de milliards de dollars.



C'est justement ce qui est en train de se passer en Chine. Foxconn a fait face à des émeutes à son usine de Zhengzhou et une masse de démissions qui ont suivi dès que les salaires et les bonus ont été payés aux travailleurs.

Cette vague de départ engendre une forte baisse de la production des iPhone et contraint Foxconn à diminuer les expéditions vers les centres logistiques d'Apple en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Selon un rapport de la banque d'investissement Piper Sandler, les dégâts sur les résultats financiers d'Apple sur le dernier trimestre de 2022 seront considérables et Apple ne peut rien y faire pour empêcher cela. La firme de Cupertino devrait annoncer une perte de 8 milliards de dollars sur son chiffre d'affaires. Le plus frustrant dans l'histoire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un affaiblissement de la demande (qui est d'ailleurs très intense), mais d'une incapacité à répondre rapidement à toutes les commandes.



À cause des délais de livraison élevés, les clients Apple annulent leur commande ou préfèrent finalement se rapprocher d'un iPhone moins cher ou d'un concurrent apte à proposer un smartphone haut de gamme convaincant.



Chaque année, Apple accélère la production du mois de novembre afin d'avoir le maximum de stock pour la période de Black Friday et de Noël, mais il a été impossible d'augmenter la production sur les iPhone 14 Pro le mois dernier. En effet, il y a eu une chute de 50% des capacités de production de l'usine de Foxconn de Zhengzhou en Chine.



Alors qu'Apple constate des délais de livraison qui deviennent incontrôlables sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, Foxconn s'est engagé à lancer une grande campagne de recrutement il y a plus de 2 semaines pour remplacer rapidement les salariés qui ont démissionné. Foxconn se met dans une position délicate face à Apple, surtout dans la période la plus importante de l'année. Le sous-traitant fait tout pour trouver des solutions pour Apple qui est aujourd'hui le plus gros client qu'il ne faut surtout pas perdre !