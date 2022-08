iOS 16 : retour du pourcentage de batterie sur l'iPhone sauf sur le Mini

On y croyait plus ! Après une demi-décennie sans sa présence, le pourcentage de batterie renaît de ses cendres et s'affiche à nouveau sur l'interface de l'iPhone. Apple a trouvé la solution en incorporant les numéros directement dans le logo batterie.

Moment historique chez Apple !

L'information tourne un peu partout depuis la sortie de la bêta 5 d'iOS 16 hier soir. Comme vous l'avez sûrement constaté sur de nombreuses captures d'écran de possesseurs de la bêta, le pourcentage de la batterie fait son grand retour sur l'iPhone.

Désormais, il ne se placera plus à côté du logo batterie mais bien à l'intérieur, l'objectif étant de ne pas perdre de place, ce qui était la raison évoquée par Apple il y a quelques années pour justifier sa suppression. Et l'intégration semble poussée puisque le chiffre s'adapte en fonction de l'état de la batterie : vert si en charge, jaune si mode économie d'énergie, mode clair, mode sombre, etc.



Après avoir été supprimé par manque de place (encoche) depuis l'arrivée de l'iPhone X, il y a maintenant cinq ans, ce petit indicateur visuel bien pratique va être grandement apprécié par la majorité des utilisateurs.

Compatibilité du pourcentage de batterie

Attention tout de même, il n'est pas encore très clair sur quels iPhone à encoche en seront dotés. À première vue, il semblerait que tous les iPhone équipés du notch soient compatibles avec cette fonctionnalité, hormis les iPhone 12 mini et iPhone 13 Mini. Une fois de plus, les deux petits smartphones de la pomme payent leur manque de place sur l'écran. D'ailleurs, il n'y aura pas d'iPhone 14 Mini.



Néanmoins, certaines personnes indiquent que l'iPhone XR et l'iPhone 11 ne sont pas concernés par cette "nouveauté". Plutôt étrange quand on sait que l'iPhone 12 possède une encoche identique aux précédents modèles. Une nouveauté pour les écrans OLED d'au moins 6,1 pouces ? Affaire à suivre.