iOS 16 : Apple confirme que le retour haptique du clavier est mauvais pour l'autonomie

Tutoriels et Astuces

Quoi qu'il en soit, il est toujours bon d'être prévenu de la conséquence que peut avoir le retour haptique sur l'autonomie de nos iPhone. Libre à vous de l'activer, mais on sait que beaucoup ne peuvent plus s'en passer depuis que les claviers tiers proposent cette fonctionnalité.

L'influence potentielle de l'haptique du clavier sur l'autonomie de la batterie de votre iPhone n'est pas abordée par le fabricant. On pense qu'Apple a préféré ne pas s'avancer sur le sujet , car l'impact est en fonction de la quantité des mots que vous écrivez au quotidien. Un utilisateur peut discuter toute la journée sur Snapchat, par iMessage... Quand un autre publiera seulement 2-3 tweets et rédigera une dizaine de messages sur WhatsApp.

L'iPhone possède de nombreux composants énergivores, on pense par exemple au modem 5G de Qualcomm ou à l'écran OLED qui s'améliore à chaque nouvelle sortie d'iPhone. Vous l'aurez compris, la batterie de votre iPhone est déjà bien sollicitée au quotidien, il vaut mieux éviter d'en rajouter avec des fonctionnalités qui viendraient empirer les choses ! Dans un récent document d'assistance publié sur son site US, Apple explique que la fonction haptique du clavier d'iOS 16 joue sur l'autonomie de votre iPhone :

Depuis la mise à jour iOS 16, Apple propose aux utilisateurs d'activer un retour haptique sur le clavier. En plus du fameux bruit quand vous écrivez, vous pouvez obtenir de petites vibrations à chaque fois que vous interagissez avec le clavier de votre iPhone. Si cela plaît à beaucoup d'utilisateurs, Apple vient de lancer un avertissement concernant cette nouveauté, elle serait nocive pour... l'autonomie de votre iPhone !

