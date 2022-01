iPhone 14 : une maquette avec une encoche en forme de pilule circule sur internet

L'encoche est utilisée par Apple depuis 2017, même si cela n'est pas l'idéal pour le design global de l'iPhone, le géant californien n'avait pas d'autres choix pour inclure la caméra avant et le Face ID. Les récentes rumeurs ont révélé que les ingénieurs d'Apple essaient de changer les choses depuis plusieurs années et pourraient proposer une toute nouvelle approche de l'encoche avec les iPhone 14.

Une encoche en forme de pilule ?

Comme vous pouvez le voir sur de nombreux smartphones sous Android, la majorité des fabricants ont refusé d'installer une encoche aussi imposante comme celle que nous avons sur l'iPhone. Au lieu de cela, ils ont choisi un simple trou, c'est le cas par exemple sur le Samsung Galaxy S21.

Apple a conscience que cette encoche est aujourd'hui l'identité des iPhone, grâce à elle, on reconnait immédiatement que c'est un iPhone, c'est une empreinte visuelle.



Cependant, la firme de Cupertino sait aussi que l'encoche ne plaît pas à tout le monde, beaucoup préfèrent avoir un espace réservé pour le Face ID/caméra le plus petit possible pour profiter d'une plus grande surface d'écran. C'est pour cette raison, qu'Apple devrait passer à la vitesse supérieure avec la gamme iPhone 14 qui va être commercialisée à la rentrée 2022 !

Pour avoir un aperçu de ce qu'annoncent les rumeurs depuis plusieurs mois, le développeur Jeff Grossman a publié une maquette d'un iPhone 14 Pro avec une encoche sous forme de pilule. Dans l'image que vous pouvez apercevoir ci-dessus, on remarque que l'encoche est fortement raccourcie en longueur et en hauteur, cela pourra permettre à l'avenir d'apporter plus d'informations dans la barre d'icônes si Apple accepter d'utiliser cet espace supplémentaire.



Est-ce que les iPhone 14 auront cette nouvelle encoche plus fine et plus discrète qu'attendent impatiemment des millions d'utilisateurs à travers le monde ?

Ça pourrait être le cas. Les rumeurs sont pour le moment toutes d'accord pour affirmer que l'encoche 2.0 arrivera en 2022, mais exclusivement pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les modèles "non Pro" auront toujours l'encoche telle qu'on la connait actuellement.