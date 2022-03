Un fichier CAO de l'iPhone 14 Pro confirme le poinçon + pilule

Medhi Naitmazi

Le blog indien 91Mobiles vient de publier une série de rendus censés être basés sur des fichiers CAO d'usine du prochain iPhone 14 Pro d'Apple. Une nouvelle confirmation du changement de design de la face avant du smartphone haut de gamme qui laisserait enfin tomber l'encoche au profit d'un duo poinçon + pilule permettant de profiter encore un peu plus de l'écran OLED.

Encore des rendus de l'iPhone 14 Pro

On s'attend à ce qu'Apple supprime l'encoche uniquement sur les modèles "Pro" de la série iPhone 14, et les images donnent une idée de l'apparence finale avec deux découpes près du haut de l'écran.



Des rumeurs et des fuites convergentes ont indiqué qu'en l'absence d'une encoche, un trou sera utilisé pour le projecteur de points Face ID, tandis que la découpe en forme de pilule est censée abriter la caméra frontale et la caméra infrarouge Face ID. Les images de CAO montrent que la grille du haut-parleur restera encastrée dans la lunette supérieure, comme ce fut le cas sur les iPhone 13 qui ont vu leur encoche réduite en largeur.



En revanche, et contrairement à une rumeur signée Jon Prosser, l'arrière de l'appareil semble inchangé par rapport à l'iPhone 13 Pro, avec le module à triple lentille logée dans une bosse qui dépasse du châssis. En septembre, Prosser affirmait que l'iPhone 14 aurait droit à un châssis en titane plus épais permettant d'intégrer complètement les objectifs, le flash LED et le scanner LiDAR au même niveau que le verre arrière. Nous l'avions même montré dans notre concept d'iPhone 14 Pro :



Les sources de Prosser ont également affirmé que les nouveaux modèles auront des boutons de volume ronds et des grilles de haut-parleur et de microphone redessinées, mais là encore, ces derniers rendus industriels ne montrent que les mêmes boutons et grilles oblongs que les utilisateurs d'iPhone connaissent déjà.



Apple devrait sortir quatre modèles estampillés "iPhone 14" cette année, soit deux tailles de 6,1 pouces et deux tailles de 6,7 pouces, abandonnant ainsi l'iPhone 14 mini. Les découpes en forme de trou et de pilule ne devraient être présentes que sur les variantes les plus haut de gamme de l'iPhone 14, tandis que les deux modèles d'iPhone 14 en-dessous continueront à présenter une encoche.



En outre, Apple chercherait à différencier davantage les modèles Pro du reste cette année, en ce sens que seuls les modèles Pro profiteront du processeur A16, tandis que les modèles classiques conserveraient la même puce A15 que la série iPhone 13. Une étrange rumeur qui ne nous convainc pas et qui trancherait avec les habitudes d'Apple. Il faut remonter à l'iPhone original et à l'iPhone 3G, qui utilisaient tous deux des puces ARM 11 412 MHz identiques pour trouver trace d'une décision pareille.



