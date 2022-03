La version « mini » de l'iPhone n'existera plus avec les iPhone 14

Après plusieurs mois d'attente, nous avons enfin des indiscrétions qui apportent de nombreux détails à propos de la prochaine génération d'iPhone. Ces nouvelles informations viennent directement de 9to5mac, dans un rapport le média américain fournit plusieurs renseignements à propos de la gamme iPhone 14 qui sortira en septembre 2022.

L'iPhone 14 mini n'existera pas

Même si les autres fabricants de smartphones avaient abandonné les smartphones avec un écran de 5,4 pouces, Apple s'était dit avec l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini qu'il y avait toujours une demande pour les smartphones aux écrans de petite taille.

Malheureusement, le géant californien s'est vite rendu compte de son erreur après des ventes catastrophiques et un arrêt de la production de l'iPhone 12 mini avant la sortie des iPhone 13.



Pour la prochaine génération de son smartphone, Apple ne devrait plus proposer d'iPhone en version mini, la taille minimale sera de 6,1 pouces, Apple a désormais compris que les smartphones inférieurs à 6 pouces ne rencontrent plus de succès auprès des consommateurs.



Selon les sources de 9to5mac, les iPhone 14 existeront toujours en quatre modèles distincts, mais seulement dans des tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces (soit la taille actuelle des Pro et Pro Max).

Le rapport apporte également des détails concernant la résolution d'affichage, selon des sources bien renseignées, on devrait retrouver les mêmes résolutions que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

La taille de l'écran devrait être légèrement plus grande, suite à la disparition de l'encoche pour intégrer une pilule + un trou, Apple pourra ajouter plus d'informations et devrait donc augmenter la surface de l'écran.

Des puces A15 et A16

La puce A15 est déjà présente dans la gamme iPhone 13 et devrait l'être encore avec les iPhone 14 !

Les indiscrétions révèlent que deux modèles de la prochaine génération d'iPhone conserveront la puce A15, cependant les deux modèles les iPhone 14 Pro auront la puce A16. Apple devrait se servir de cette distinction dans ses campagnes marketing pour marquer une différence dans les caractéristiques des quatre modèles d'iPhone 14.

Il convient de noter qu'Apple dispose déjà de deux versions différentes de la puce A15, dont l'une bénéficie d'un cœur de GPU supplémentaire et de 6 Go de RAM (utilisée dans 13 modèles Pro).

La société pourrait même rebaptiser la puce "A15X", comme elle l'a fait par le passé avec la puce A12Z de l'iPad Pro 2020.

Toujours dans les composants internes, le rapport mentionne qu'Apple devrait ajouter plus de RAM pour l'ensemble de ses iPhone 14, on parle bien de 6 Go pour tous les modèles, du moins cher au plus cher !

Le retour de la rumeur des communications par satellite

Avant la sortie des iPhone 13 l'année dernière, une multitude de leakers et d'analystes annonçaient l'arrivée des "communications par satellite en orbite terrestre basse", une fonctionnalité qui permettrait de passer des appels et envoyer des SMS partout dans le monde sans réseau téléphonique à votre portée.

Les rumeurs expliquaient qu'Apple proposerait dans ses iPhone la prise en charge des bandes 2,4835 GHz à 2,4950 GHz.

Malheureusement, cette nouveauté n'a pas pu voir le jour au plus grand regret des consommateurs qui y voyaient une innovation majeure et révolutionnaire !



Selon les sources du rapport, Apple travaillerait toujours activement autour des appels et SMS via satellite en orbite terrestre basse. Cependant, il est impossible de confirmer pour le moment que cette nouveauté sera disponible avec les iPhone 14.