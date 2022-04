Un nouveau concept réaliste des iPhone 14 Pro sans encoche

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir



Entendre les caractéristiques du prochain iPhone c'est bien, mais le découvrir en image, c'est mieux. En attendant sa présentation officielle, voici un concept déniché sur Twitter qui offre un aperçu global de l'iPhone 14 Pro. Mis à part le remplacement de l'encoche par le trou + pilule, difficile de faire la différence avec l'iPhone 13 Pro.

L'iPhone 14 Pro sous tous les angles

Chaque année on repart pour un tour, après avoir découvert le nouvel iPhone d'Apple au mois de septembre, les rumeurs et anecdotes se tournent directement vers le modèle suivant. Plus le temps passe et plus nous avons d'informations crédibles.

En regroupant toutes les données, les créateurs s'amusent à imaginer ce à quoi il pourrait ressembler. C'est justement le cas de du compte Twitter @Id_vova, créateur de concept, qui s'est amusé à créer des photos de l'iPhone 14 Pro. Le résultat est plutôt réussi même si la disparition de l'encoche semble être le seul véritable élément différent lorsqu'on le compare à l'iPhone 13 Pro.



Pas plus tard qu'hier, les premiers moules de la gamme iPhone 14 étaient apparus sur le web. Les rumeurs évoquent un capteur de 48 mp et donc un bloc photo encore un peu plus imposant. Au niveau de l'affinage, des bords plus fins autour de l'écran pourraient également être de la partie.