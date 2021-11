Un nouveau concept vidéo de l'iPhone 14 Pro sans encoche

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Les rumeurs sont plutôt calmes autour de l'iPhone 14 Pro, le haut de gamme d'Apple à venir en septembre 2022. Alors que nous savons depuis début septembre qu'il y aura des changements importants au niveau du design général, voici une nouvelle vidéo d'un graphiste qui s'est appuyé sur les fuites les plus crédibles. On retrouve notamment la disparition de l'encoche et un module photo entièrement encastré.

Des rumeurs déjà très précises sur l'iPhone 2022

Peu avant l'arrivée des iPhone 13, les fuites se sont multipliées autour des iPhone 14 avec notamment des rendus et une liste de nouveautés signées Jon Prosser. Le leaker annonçait un iPhone 14 Pro sans encoche, en titane et avec une module photo complètement intégré au châssis. Cela tranche avec la timide évolution des iPhone 13.

Sur base de ces informations, et de celles de Ming-Chi Kuo, un analyste spécialisé, le graphiste Waqar Khan a mis au point une vidéo présentant ses rendus 3D de l'iPhone 14 Pro. Plus de 2 minutes pour découvrir le fleuron d'Apple sous toutes les coutures.

Les nouveautés de l'iPhone 14 Pro

Bien évidemment, le plus grand changement se passe à l'avant de l'appareil. Pour la première fois depuis 2017, Apple devrait se passer de l'encocher et loger les capteurs TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID dans un poinçon en haut de l'écran. Un changement majeur qui ne serait réservé qu'aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tandis que les iPhone 14 et iPhone 14 Max (l'iPhone 14 Mini ne serait pas reconduit) conserveraient une encoche.



L'autre évolution notable se trouve à l'arrière. Il s'agit du module photo qui devenait de plus en plus proéminent avec le temps, rendant l'utilisation d'un iPhone posé sur une table assez instable. Pour 2022, Apple prévoit d'intégrer le bloc photo dans la coque avec des capteurs qui ne dépassent plus (ou très peu) de l'appareil. Un changement qui pourrait venir épaissir légèrement l'ensemble, à moins que la société basée à Cupertino ne parvienne à réaliser une prouesse. Khan a même pris soin de positionner le flash LED et le scanner Lidar.

Pour le reste, le design n'évolue que très peu et Khan ne se mouille pas trop en évoquant la puce A16. L'héritage de l'iPhone 13, lui-même inspiré par l'iPhone 12, est très perceptible. L'iPhone 14 Pro conserve ses bords plats et ses dimensions actuelles. C'est aussi un clin d'oeil aux iPhone 4 et iPhone 5 ou 5S qui étaient très appréciés des clients.



En attendant d'autres précisions du côté des fuites et des rumeurs, voilà l'iPhone 14 Pro le plus plausible sous nos yeux. Voici la vidéo du designer :