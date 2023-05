Concept : le mode paysage de l'iPad sur l'iPhone 14 Pro Max

Depuis la sortie de l'iPhone X en 2017, Apple a abandonné l'idée d'intégrer un mode paysage sur iPhone. Voici donc un concept qui imagine le rendu final si ce mode était à nouveau porté sur iPhone avec iOS 16.

Aperçu du mode paysage sur iPhone

Prenons deux minutes pour imaginer le rendu du mode paysage sur iPhone. C'est exactement ce qu'a fait Basic Apple Guy via un concept qui montre ce à quoi pourrait ressembler le mode paysage de l'iPad sur un iPhone 14 Pro Max.



Tout comme son grand frère, l'iPhone place les icônes d'applications, mais également les widgets à l'horizontal. Même les apps dans le dock en bas de l'écran et la Dynamic Island s'adaptent au mode. Côté utilité, on peut penser à deux cas en particulier, à savoir lorsque l'iPhone est posé sur un socle de bureau ou alors un support dans la voiture.

N'oublions pas les fonctions multitâches pour afficher plusieurs applications ouvertes à l'écran ou encore les vidéos en mode Picture in Picture (PIP). Plusieurs combinaisons sont envisageables.



Derrière ces quelques idées et ces belles images, on peut aussi se demander si cela a une véritable utilité sur le long terme, sans oublier le nombre d'utilisateurs de cette fonctionnalité qui pourraient ne pas êtres nombreux sur iPhone. Impossible de savoir si Apple a un plan derrière la tête sur ce sujet, mais aucune rumeur ne l'évoque pour le moment.