Un superbe concept d'iPhone 14 Pro avec les nouveautés d'iOS 16

Dans un mois environ, Apple révèlera l'iPhone 14 Pro, ainsi que les trois autres modèles 2022. Alors que les clients sont évidemment impatients de découvrir la gamme d'iPhone 14, les nombreuses rumeurs, fuites et autres schémas disponibles sur le web nous donnent déjà une assez bonne idée de ce que nous pouvons attendre de ces téléphones.



Pour patienter, un concept rassemble les dernières rumeurs en prenant en compte toutes les nouveautés qu'on a découvertes dans la bêta d'iOS 16. Et le résultat est saisissant !

Un joli concept avec les dernières nouveautés

Créé par le graphiste AR7, à qui l'on doit pas mal de fonds d'écran pour iPhone, ce concept livre un un bel aperçu de ce à quoi ressemblera un iPhone 14 Pro - ou Pro Max - en coloris bleu minuit sous iOS 16.

Le graphiste a créé l'iPhone avec le design sans encoche, mais remplacé par une double perforation. En outre, il a déjà ajouté le nouvel indicateur d'icône de batterie qu'Apple a commencé à tester avec la bêta 5 d'iOS 16. Mieux, AR7 a également intégré le nouveau widget musical de l'écran de verrouillage, ainsi que l'écran permanent tant attendu.



La technologie Always-on permet au système d'afficher certaines informations à l'écran tout en consommant très peu de batterie. Sur les modèles d'Apple Watch dotés de l'affichage permanent, l'appareil affiche le cadran de la montre même lorsque l'utilisateur n'interagit pas avec lui. La luminosité de l'écran est réduite et certains éléments visuels sont masqués pour économiser la batterie.



Selon les rumeurs, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront les premiers iPhones à disposer d'un écran toujours allumé grâce à un nouveau panneau OLED à taux de rafraîchissement variable allant de 120 Hz à 1 Hz. À titre de comparaison, l'écran de l'iPhone 13 Pro varie de 120 Hz à 10 Hz. Alors qu'Apple pourrait théoriquement activer le mode always-on pour les modèles iPhone 13 Pro, la fonctionnalité devrait fonctionner plus efficacement avec le nouvel écran qui descend jusqu'à une image par seconde.



Le reste des nouveautés de l'iPhone 14 Pro comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, une puce A16 plus performante, une batterie plus imposante et une recharge plus rapide.



Que pensez-vous de ce concept d'iPhone 14 Pro ? Nous pensons qu'Apple présentera ses nouveaux iPhone 14 le 13 septembre prochain. Regardez les autres visuels des futurs iPhone 14 Pro fournis pour l'occasion par le designer :