Un graphiste imagine la Dynamic Island des iPhone 14 Pro sur l'iPad Pro !

C'est LA nouveauté star des iPhone 14 Pro qui ont été annoncés au monde entier mercredi soir, Apple a décidé de supprimer l'encoche pour la remplacer par une pilule qui s'adapte en fonction de ce qui s'affiche sur votre écran. Cette extension entre le matériel et le logiciel a un nom... Celui de "Dynamic Island". Un graphiste a pris le temps d'imaginer ce que cela pourrait donner sur iPad Pro.

Un graphiste du nom de Parker Ortolani a imaginé comment le Dynamic Island des iPhone 14 Pro pourrait fonctionner sur le nouvel iPad Pro. Ortolani explique que le placement maladroit de la caméra en haut de l'écran de l'iPad pendant les appels vidéo a toujours été problème pour les utilisateurs qui tiennent souvent leur iPad en orientation paysage. Avec la découpe de la pilule en vue horizontale, ce problème sera définitivement résolu !



Contrairement à l'iPhone 14 Pro, le Dynamic Island sur iPad prendrait largement plus de place en largeur, Apple pourrait y apporter plusieurs informations comme l'entreprise l'a déjà fait avec la Touch Bar qui est adaptative en fonction de l'application où vous êtes.

Le designer a eu l'idée de créer des "Island Menus", des versions plus petites de Dynamic Island qui s'étalent sur l'écran de l'iPad. Son explication : "Passez votre doigt ou votre souris sur des régions de Dynamic Island pour déverrouiller des fonctions étonnantes de vos applications iPad préférées".

La possibilité d'avoir des "applications en haut de l'écran" avec des menus de raccourcis pour un accès facile pourrait également faciliter le multitâche avec Dynamic Island.

Que vous soyez en mode normal ou en mode Split View, le Dynamic Island s'afficherait partout pour vous mettre en avant les informations qui seront les plus pertinentes selon iPadOS.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, un utilisateur est en train de travailler, d'envoyer un mail et communique avec une personne via FaceTime Audio. Le Dynamic Island s'occupera d'afficher les informations liées à l'appel en cours avec la possibilité de mettre fin à l'appel d'un simple appui.



Même s'il y a peu de chance que le Dynamic Island arrive dès la prochaine génération d'iPad Pro, il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'Apple exporte cette nouveauté de la gamme iPhone vers la gamme iPad.

Pour rappel, les rumeurs affirment qu'un nouvel iPad Pro pourrait voir le jour avant les fêtes de fin d'année, d'autres Apple Event vont probablement avoir lieu avant le 31 décembre 2022.

Imagine Dynamic Island taking iPad Pro to a whole new level. It could be that perfect solution for bringing the menu bar to iPadOS in a new and fluid way. Apps and multitasking taken even further. pic.twitter.com/yPxt2GiW4X