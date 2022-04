Des bords plus fins autour de l'écran des iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro et son équivalent en "Max" présenteront des bordures 20 % plus petites autour de l'écran que les actuels iPhone 13 Pro (Max) selon de nouveaux rendus de CAO publiés sur Twitter. Ces informations interviennent au lendemain d'une fuite faisant état d'un capteur photo 21% plus grand pour les iPhone 2022.

Nouvel aperçu de l'iPhone 14 Pro

Les rendus, partagés par le compte "ShrimpApplePro", montrent un design pour l'iPhone 14 Pro Max qui est concordant avec les illustrations et mesures de 91Mobiles et Max Weinbach. Tout comme ces rendus précédents, les changements les plus notables comprennent un poinçon et une découpe en forme de pilule pour loger les capteurs True Depth en façade à la place de l'encoche, ainsi qu'une bosse de caméra arrière plus imposante. Autrement, la conception semble être très similaire à l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 Pro. Les rendus sont accompagnés d'une série de mesures spécifiques pour différents aspects de l'appareil.

Les bords de l'iPhone 14 Pro Max seraient d'une épaisseur de 1,95 mm, une réduction notable par rapport aux bords de 2,42 mm de l'iPhone 13 Pro Max. L'une des raisons de ce changement pourrait être de laisser plus d'espace entre le bord supérieur de l'appareil et le haut des nouvelles découpes pour Face ID. Concrètement, le haut des découpes se situerait à 2,29 mm en dessous de la bordure supérieure de l'écran.



Reste à savoir si ce changement aura un véritable impact sur l'expérience des clients. L'année dernière, la réduction de l'encoche a laissé perplexe bon nombre d'utilisateurs, la différence ne changeant finalement rien. En revanche, la disparition de l'encoche combinée à des bordures plus fines permettraient de profiter d'un espace utilisable supplémentaire. De là à ce qu'Apple augmente la taille d'écran sans toucher au gabarit global...



Pour mémoire, les rumeurs annoncent que les iPhone 14 Pro devraient profiter de plusieurs nouveautés comme la puce A16, de 8 Go de RAM, d'un nouveau Face ID, d'un appareil photo 48 mégapixels et d'un châssis en titane, tandis que les iPhone 14 classiques resteraient à quai avec la même puce A15 que les iPhone 13 et très peu d'évolutions par ailleurs.