L'iPhone 14 Pro serait plus épais selon de nouveaux schémas

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

iPhone

Guillaume Gabriel

5



Ça devient une habitude, plus on se rapproche de la commercialisation d'un produit, plus des rumeurs se confirment grâce à des fuites d'informations. C'est une nouvelle fois le cas, puisque Max Weinbach vient de partager de nouveaux schémas détaillés de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max.

Ces derniers ont le mérite de nous apprendre que les nouveaux smartphones devraient être plus épais, avec une bosse de caméra plus importante.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max vont gagner en épaisseur

Les schémas partagés par Max Weinbach semblent un peu plus complets que les schémas parus la semaine dernière, nous apprenant que l'iPhone 14 Pro Max mesurera 77,58 mm de largeur, soit un peu moins que l'iPhone 13 Pro Max, qui mesure 78,1 mm.



De même, selon les schémas, l'iPhone 14 Pro Max sera presque identique à l'iPhone 13 Pro Max en hauteur, mesurant 160,7 mm contre 160,8 mm. Même son de cloche pour l'appareil photo des appareils, puisque la bosse actuelle de l'appareil photo sur l'iPhone 13 Pro Max ne mesure que 3,60 mm tandis que la version 2022 aurait une épaisseur de 4,17 mm.



En épaisseur globale, l'iPhone 14 Pro Max mesurera 7,85 mm, soit une épaisseur légèrement supérieure à celle de l'actuel iPhone haut de gamme, qui ne mesure que 7,65 mm.

Weinbach a également partagé des schémas pour l'iPhone 14 Pro plus petit. Selon ces schémas, l'iPhone 14 Pro est presque identique à l'iPhone 13 Pro en termes de largeur, avec seulement 71,45 mm contre 71,5 mm. En hauteur, l'iPhone 14 Pro sera également pratiquement inchangé par rapport à l'iPhone 13 Pro, mesurant 147,46 mm contre 147,5 mm. Comme l'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone 14 Pro sera également doté d'une bosse de caméra plus proéminente mesurant 4,17 mm contre 3,60 mm actuellement.



Reste désormais à savoir si les informations se confirment cet automne, où les nouveaux smartphones devraient voir le jour !