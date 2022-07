Apple ne devrait plus proposer les dernières puces dans les iPhone "non Pro"

C'est un changement de stratégie qui va probablement décevoir énormément de clients Apple. La firme de Cupertino aurait récemment pris la décision d'exclure totalement les modèles "non Pro" dès qu'il s'agit d'intégrer la puce AX de dernière génération. Cette nouvelle approche commencerait à partir de cette année, la puce A16 ne serait présente que sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Une astuce pour renforcer les arguments des modèles d'iPhone les plus coûteux

Selon toutes les rumeurs qui se sont prononcées jusqu'ici, Apple devrait présenter à la rentrée quatre modèles d'iPhone, trois qui auront la même taille d'écran de 6,1 pouces : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro et un dernier qui aura un écran plus grand de 6,7 pouces : l'iPhone 14 Pro Max.



Apple pourrait annoncer plusieurs fonctionnalités comme le always-on et quelques changements physiques comme la disparition de l'encoche ainsi qu'un coloris violet.

Cependant, cette année, les choses seront spéciales, car la puce A16 qui sera l'une des grandes évolutions dans l'iPhone à venir ne sera pas disponible pour les modèles "non Pro", une première depuis la création du smartphone d'Apple !



9to5Mac et Bloomberg ont vérifié de manière indépendante que seulement deux des quatre variantes de l'iPhone 14 seront équipées d'un nouveau processeur plus rapide. Pour les prochains iPhone, une version plus puissante du A15 sera utilisée, mais l'architecture sera la même que celle présente dans le processeur A15 de l'iPhone 13.

Selon de récentes déclarations de l'analyste Ming-Chi Kuo, cette nouvelle stratégie n'est pas du tout en lien avec la pénurie de puces, on pouvait se dire "peut-être que TSMC impose une réduction de livraison des puces A16 et qu'Apple remet des puces A15 dans le lot pour sortir à temps les iPhone 14", mais ce n'est pas le cas.



Selon Kuo, le fait d'inclure la puce A16 que dans les iPhone 14 Pro devrait rendre les versions les plus coûteuses encore plus populaires auprès des clients. Précédemment, on prévoyait que l'iPhone 14 Pro contribuerait à 40 % à 50 % des ventes de nouveaux modèles d'ici à la fin de 2022, mais cette estimation a maintenant été portée à 60 %.

La dernière puce de processeur sera exclusive aux modèles haut de gamme d'iPhone à l'avenir, de sorte qu'une forte proportion d'expédition de modèles haut de gamme d'iPhone sera la norme, favorisant les fournisseurs de composants d'appareils photo haut de gamme.

Pour Apple, c'est évidemment une bonne nouvelle puisque le géant californien réalise une meilleure marge de bénéfice sur l'iPhone 14 Pro que sur l'iPhone 14. Cela veut dire qu'en 2022 et 2023, nous pourrions constater une forte augmentation des revenus issus du segment "iPhone" dans les résultats financiers.



Si les rumeurs sont exactes, il semble que l'époque où chaque modèle d'iPhone était équipé du processeur le plus récent soit terminée. D'un autre côté, cela ne devrait pas être une surprise étant donné qu'Apple s'est engagé dans des pratiques assez similaires à celles-ci avec les iPad. Comme vous avez pu le voir depuis peu, les modèles les plus chers possèdent la puce ultra-puissante M1 qui était réservée initialement pour les Mac et les modèles les moins chers continuent d'évoluer avec la puce AX qui est dédiée aux iPhone depuis toujours.