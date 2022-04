Aux États-Unis, les ventes d'iPhone 13 mini ont représenté 3% au dernier trimestre

Guillaume Gabriel

On commence à voir de plus en plus clair dans le choix d'Apple qui devrait éliminer l'iPhone mini lors de la présentation de la prochaine gamme de smartphones. L'iPhone 13 mini démontre l'impopularité subie par le téléphone de 5,4 pouces auprès des consommateurs, notamment aux États-Unis.

L'iPhone 13 mini n'est pas populaire, et les chiffres de ventes le prouvent

Selon les données sur les ventes partagées par le Consumer Research Intelligence Partners (CIRP), sur toutes les ventes d'iPhone au cours du dernier trimestre, seulement 3% sont des modèles mini.

L'iPhone 13 mini a enregistré la plus petite part des ventes de tous les modèles d'iPhone 13 aux États-Unis, le dernier modèle se fait largement dépasser par plusieurs iPhone d'anciennes générations qui ont des fonctionnalités et caractéristiques moins attractives.

Le pourcentage est très bas en comparaison à ses grands frères, les quatre modèles d'iPhone 13 ont représenté 71 % des ventes d'iPhone, l'iPhone 13 standard de 6,1 pouces affiche 38 % des ventes.

Après plusieurs années où les acheteurs conservaient leur téléphone plus longtemps, l'année dernière, ils le conservent moins longtemps. Au cours du trimestre de mars 2022, 20 % des acheteurs ont déclaré avoir conservé leur téléphone précédent pendant trois ans ou plus, contre 34 % en mars 2021. Au cours du trimestre de mars 2022, 47 % des acheteurs ont déclaré avoir conservé leur précédent téléphone pendant deux ans ou moins, contre 35 % au cours du trimestre de mars 2021.

Les chiffres autour de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 13 mini suffisent à comprendre pourquoi Apple souhaite en finir avec ce modèle lors de la commercialisation de sa prochaine gamme.

Des renouvellements plus fréquents

Le rapport mentionne également que les consommateurs sont moins nombreux à conserver leur smartphone 3 ans ou plus. Au deuxième trimestre de 2022, ils sont 20%, ils étaient 34% au même trimestre de l'année dernière.

C'est une bonne nouvelle pour Apple, mais aussi les autres constructeurs qui profitent de cette tendance en leur faveur !



