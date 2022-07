Apple fait grimper le prix de l'iPhone 13 au Japon

À moins de vivre sur une autre planète, vous êtes sûrement au courant que le monde économique mondiale est actuellement en difficulté. Après la hausse de prix du MacBook Air M1 en France, c'est au tour des iPhone au Japon de grimper en flèche.

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs d'iPhone au Japon

Il n'y a pas qu'en France qu'Apple augmente les prix. Si de notre côté, nous avons vu le MacBook Air M1 passer de 1129 € à 1199 € lors de la présentation du nouveau modèle avec puce M2, c'est l'iPhone 13 qui devient encore plus cher du côté de nos amis japonais.



Depuis hier, les prix sur le dernier smartphone de la marque ont augmenté un peu partout, atteignant parfois une hausse nette de 20%. La première raison à cette décision serait à priori l'affaiblissement de la monnaie locale en comparaison avec le dollar. C'est exactement le même phénomène chez nous avec l'euro.



À titre d'exemple, l'iPhone SE sur l'Apple Store japonais est dorénavant affiché au prix de 62 800 yens (459 $) contre 57 800 yens (423 $) auparavant. Il en va de même pour l'iPhone 13 Pro (128 Go) qui est passé de 122 800 yens (899 $) à 144 800 yens (1060 $). Une augmentation nette de 160 $ qui a de quoi faire mal au portefeuille des consommateurs.



Pour ce qui est de l'iPhone 13, il passe de 98 800 yens (730 $) à 117 800 yens (875 $). Et oui, l'iPhone 13 coûte maintenant presque aussi cher que l'iPhone 13 Pro avant la hausse des tarifs.

Une mauvaise nouvelle pour les clients du Japon car comme vous pouvez le constater, l'iPhone était de base à un meilleur prix qu'aux États-Unis. La récente chute de la monnaie locale aura fait perdre cet avantage au pays.



Pour ce qui est de l'Europe et plus précisément de la France, espérons que l'euro reprenne des couleurs d'ici la rentrée. En cas de chute encore plus accentuée, nul doute qu'Apple présentera une gamme iPhone 14 avec des prix plus élevés que ces dernières années. On n'aimerait pas se retrouver à payer un iPhone 14 au prix d'un iPhone 13 Pro...



Source