Les iPhone et iPad 5G sont désormais interdits en Colombie (décision de justice)

Depuis plus d'un an, la 5G est intégrée dans les dernières générations d'iPhone et d'iPad cellulaires. Si cela paraît normal et n'a posé aucun problème dans le monde, ça coince aujourd'hui en Colombie. En effet, un tribunal dans le pays vient de donner raison à Ericsson dans son combat contre Apple à propos d'une violation de brevet sur la 5G.

Ericsson 1 - 0 Apple

À la suite d'une bataille de brevets entre Apple et Ericsson, un tribunal colombien de Bogota a interdit cette semaine la vente d'iPhone et d'iPad 5G dans le pays. Les derniers iPhone d'Apple : l'iPhone 12 et l'iPhone 13, ainsi que certains iPad 5G, ont été jugés "invendable" comme ils violent un brevet d'Ericsson pour la technologie 5G.



Florian Mueller de Foss Patents explique :

Moins de six mois après le début de la vague actuelle d'actions en contrefaçon de brevet Ericsson contre Apple, la première interdiction de vente et d'importation est déjà appliquée :

Apple ne peut actuellement pas vendre d'iPhone et d'iPad 5G en Colombie, ni les importer dans ce pays d'Amérique du Sud.

Apple fait appel de l'ordonnance, mais pour l'instant, il est interdit au géant californien "d'importer, de vendre, de commercialiser et de faire de la publicité pour des produits portant atteinte à ce brevet" et elle est tenue "d'avertir et de communiquer" avec les magasins, les détaillants, les propriétaires de plateformes de médias sociaux, les médias de masse et les plateformes de commerce électronique afin de s'assurer qu'ils respectent tous l'ordonnance émise par la justice colombienne.

En 2018, une plainte de Qualcomm pour violation de brevet en Allemagne a abouti à une injonction contre l'iPhone. Cette injonction visait toutefois des iPhone d'anciennes générations, ceux qui ne génèrent pas la majorité des revenus dans le pays. C'est la première fois qu'Apple prend une telle mesure contre sa série actuelle d'iPhone, c'est évidemment une catastrophe pour l'entreprise.



Les litiges sur les brevets 5G entre Apple et Ericsson se déroulent actuellement à travers le monde. Après la fin d'un pacte l'année dernière, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouvel arrangement intégrant la technologie 5G, l'accord est donc devenu caduc. En raison de la dépendance d'Apple aux brevets d'Ericsson, ce dernier a lancé diverses poursuites contre la firme.