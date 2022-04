Rumeur : le retour du coloris violet pour les iPhone 14

Alban Martin

Vous vous en souvenez peut-être, Apple avait proposé l'iPhone 12 violet au printemps 2021, un coloris supplémentaire qui avait relancé les ventes du smartphone sorti fin 2020. Alors que cette année la firme a choisi le vert pour ses iPhone 13, les futurs iPhone 14 pourraient profiter d'une finition "Purple" d'après les informations de Ovo (via Weibo).

La couleur violette et un nouveau flash LED

D'après la fuite du jour, Apple cherche à ajouter une nouvelle couleur et un nouveau flash à l'iPhone 14.

Un nouveau design pour le flash

Le nouveau flash est décrit comme "un petit cercle dans un grand cercle", plutôt que le design à double cercle côte à côte que nous avons vu récemment sur les iPhone 13. Ce changement ne serait pas le seul puisque le module photo va encore s'agrandir et le design général de l'iPhone 14 Pro serait plus arrondi que jamais.

Le coloris violet de retour

Apple travaille donc également sur une nouvelle couleur violette pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, dont le ton change en fonction de l'éclairage.



Selon les différentes données que nous avons à date, le noir, le blanc, le bleu, le rouge et le violet seront les options de couleur pour l'iPhone 14, tandis que le graphite, l'or, l'argent et le violet seront disponibles sur l'iPhone 14 Pro. Sur le premier, ce serait un coloris plus foncé, appelé "Purple Dark". Si cette couleur n'est pas du goût de tous, elle est très appréciée d'une partie des clients qui s'étaient rués sur l'iPhone 12 violet en avril 2021. Rappelons d'ailleurs à ce propos que la couleur favorite de Steve Jobs était justement le violet. Un clin d'oeil au défunt patron qui serait fier de voir que l'entreprise qu'il a co-créée est désormais la plus valorisée au monde avec des produits et des services dans de nombreux secteurs.



