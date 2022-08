iPhone 14 : le leaker "yeux1122" dit pas de coloris bleu, ni titane ou 2 To

C'est un peu la douche froide. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l'événement "Far Out" d'Apple, les fuites affluent autour des prochains iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Le dernier lot entend mettre de l'ordre dans tout ce qu'on a vu, notamment en mettant de côté certaines nouveautés. L'occasion de reparler des couleurs, des performances, des fonctionnalités et plus encore des prochains iPhones.

Une fuite pessimiste sur l'iPhone 14

Les dernières rumeurs proviennent de l'utilisateur "yeux1122" sur le blog coréen Naver, qui cite une "source développeur américain" comme l'origine de l'information. Dans un double message, le leaker présente des informations sur les couleurs de la prochaine gamme d'iPhone et des détails relatifs à des caractéristiques telles que la compatibilité MagSafe, les performances de la puce A16, etc.

Couleurs : Plus de bleu Sierra

D'après lui, Apple ne proposera plus d'option de couleur bleue pour sa gamme d'iPhone 14 Pro haut de gamme, y compris le bleu Sierra introduit avec l'iPhone 13 Pro l'année dernière. Au lieu de cela, le compte affirme que les prochains iPhone 2022 seront disponibles en violet, argent, or, graphite et vert.

Graphite

Argent

Or

Violet

Vert

Pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max bas de gamme, Apple conservera en grande partie les mêmes couleurs que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, à l'exception du rose.

Minuit

Starlight

Bleu

Rouge

Violet

Vert

Voilà qui confirme le coloris violet vu la semaine dernière, mais la source évoquait tout de même une couleur bleu Pacifique vu sur la série iPhone 12 Pro.

Pas de modèle haut de gamme en titane

Les premières rumeurs laissaient entendre qu'Apple proposerait un modèle "titane" de l'iPhone 14 Pro, avec des matériaux plus résistants et de qualité supérieure. Selon la rumeur d'aujourd'hui, bien qu'Apple ait testé un modèle en titane de l'iPhone 14 Pro, elle a conclu qu'il était trop cher et difficile à produire en masse et ne serait pas proposé en option aux clients.

Un MagSafe plus solide et un nouvel accessoire pour la batterie

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro seront dotés d'aimants MagSafe plus puissants, ce qui les rendra plus résistants pour fixer des accessoires, ainsi que d'un nouvel "accessoire de batterie exclusif". Une nouvelle Smart Battery est donc attendue.



Apple a introduit MagSafe sur l'iPhone avec l'iPhone 12 mais n'a pas apporté de changements au système avec l'iPhone 13.

L'A16 aurait une meilleure gestion de la chaleur

La puce A16 Bionic qui devrait équiper l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max devrait offrir des performances améliorées par rapport à la puce A15 Bionic de l'iPhone 13 Pro, mais outre des performances plus rapides, elle aura également une meilleure gestion thermique, selon la dernière rumeur.



Plusieurs rapports précédents ont suggéré qu'Apple travaillait sur une chambre thermique à vapeur pour les modèles haut de gamme de l'iPhone 14.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront équipés de la toute nouvelle puce A16 Bionic, tandis que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max conserveront la puce A15 Bionic de l'iPhone 13.

Pas d'option de stockage de 2 To

Enfin, conformément aux prédictions des analystes, la gamme de l'iPhone 14 Pro commencera toujours à 128 Go, malgré une augmentation de prix annoncée (environ 100 euros de plus). On a un temps pensé que l'iPhone 14 Pro commencerait avec une option de stockage de 256 Go, mais cela ne semble plus être le cas.



Toujours en ce qui concerne les options de stockage, la nouvelle option de stockage de 2 To entendue à plusieurs reprises ne sera pas introduite, toujours pour des raisons de coût. Comme l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 14 Pro sera doté d'une capacité de stockage maximale de 1 To.



Voilà pour les "révélations" du jour. Rappelons que les iPhone 14 Pro n'auront plus d'encoche (mais deux trous), un capteur photo principal de 48 mégapixels, une batterie plus endurante, un écran toujours allumé et une charge plus rapide. Rendez-vous la semaine prochaine en direct sur iPhoneSoft pour suivre le keynote en français.