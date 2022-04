Un design encore plus arrondi pour les iPhone 14 Pro ?

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Et si l'iPhone 14 Pro présentait des coins encore plus arrondis que ses prédécesseurs ? C'est ce que vient d'affirmer Ian Zelbo, un concepteur de rendus qui pense que le design général sera légèrement modifié pour correspondre à l'appareil photo arrière plus grand.

Pourquoi changer l'arrondi du châssis de l'iPhone 14 Pro ?

Ian Zelbo, que l'on avait découvert pour des rendus des Mac Studio, Studio Display, et surtout du casque de réalité mixte, pense que les iPhone 14 Pro sont susceptibles de présenter des coins aux rayons plus grands. C'est ce qu'on peut confirmer en croisant les rendus, les fichiers CAO, les schémas, et autres images des moules de production. En revanche, l'iPhone 14 Pro Max semble avoir pratiquement le même radius que l'iPhone 13 Pro Max.

L'explication la plus plausible est qu'Apple a été contrainte de modifier le rayon des coins de l'iPhone 14 Pro en raison des changements apportés au module de la caméra arrière. Les iPhone 14 Pro devraient être dotés d'une matrice arrière plus grande afin de faciliter l'utilisation d'un nouveau système de caméra 48 mégapixels avec un capteur 57 % plus grand. Cette petite surprise est à relativiser puisque si l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max avaient globalement les mêmes courbes, Apple avait déjà modifié l'arrondi l'année suivante en agrandissant les caméras de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max. Résultat, la différence entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 Pro était significative.



Mais il y a une autre possibilité du côté de l'écran. La face avant va être redessinée pour remplacer l'encoche par un trou et une découpe en forme de pilule pour intégrer le nouveau Face ID en haut. La rumeur annonce des bords 20% plus fins autour de la dalle OLED, ce qui pourrait provoquer une modification du design général.

De nouveaux rendus à venir pour l'iPhone 14 Pro

Ian Zelbo ne s'arrêtera pas là et travaille activement sur des rendus détaillés de l'iPhone 14 Pro basés sur une multitude de sources afin de fournir un aperçu bien plus précis de ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone Pro 2022. L'annonce sera faite sur le site de notre ami Jon Prosser.