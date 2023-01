Des tonnes d’appels d’urgence erronés au Japon à cause de l'iPhone 14

L'ajout de la détection d'accident, qui vise à appeler les services d'urgence si le téléphone détecte que l'utilisateur a été impliqué dans un grave accident de voiture, était l'une des caractéristiques louées de l'iPhone 14, également disponible sur les nouvelles Apple Watch 8 et Ultra. Cependant, les rapports de faux positifs se multiplient depuis que les téléphones ont été introduits en septembre dernier.



Chaque appel erroné fait peser une charge excessive sur les services d'urgence du quartier. Dans l'incident le plus récent, les pompiers de Kita-Alps à Nagano, au Japon, ont déclaré avoir reçu 134 faux appels entre le 16 décembre et le 23 janvier, "principalement" à cause des systèmes de détection d'accident de l'iPhone 14 qui s'activent par erreur lorsque leurs propriétaires descendent des pistes de ski.

Des faux positifs gênants

La fonction de détection d'accident de l'iPhone a donné lieu à 100 faux appels sur le mois de janvier, ce qui représente plus d'un dixième des 919 appels que l'unité de services d'urgence japonaise a reçus au total.

En outre, des rapports sur des faux positifs de la fonction Crash Detection au ski ont été signalés dans de nombreux pays. Les montagnes russes de Disney ont également été une source fréquente de déclenchements faux positifs. Cela est probablement dû à la facilité avec laquelle les algorithmes confondent les vitesses élevées et les impacts de ces activités avec les modèles de conduite et les accidents de voiture.



Lorsque l'iPhone pense qu'un accident s'est produit, un compte à rebours commence sur les appareils de l'utilisateur (avec une sirène d'avertissement bruyante), suivi d'un appel automatique aux services d'urgence, avec la possibilité pour l'utilisateur d'annuler le processus. Toutefois, lors d'activités intenses comme le ski ou les montagnes russes, l'utilisateur peut ne pas entendre la sirène et donc ne pas être conscient de ce qui se passe ; dans ce cas, il ne peut pas empêcher l'appel de passer.



Selon les rumeurd, Apple travaille avec les services d'urgence régionaux pour résoudre le problème des fréquents faux appels de détection d'accident.



La version iOS 16.1 a été publiée à la fin du mois de décembre. "Optimisations de la Détection de Crash sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro", mais visiblement ce n’est toujours pas assez.



Il existe, bien sûr, de nombreux exemples de détection d’accident fonctionnant comme prévu et sauvant des vies.