Officiel : le PSVR 2 de Sony sortira début 2023

La date exacte n'est pas encore connue mais Sony PlayStation vient enfin de donner l'info sur la date de sortie approximative du PSVR 2, le futur casque de réalité virtuelle qui se connectera à la PS5. Ce sera pour début 2023.

Le PSVR 2 sera disponible d'ici quelques mois

Nous y voilà ! Après avoir dévoilé son design il y a plusieurs mois, Sony nous donne enfin une info sur la date de sortie du PlayStation VR 2. Si les rumeurs évoquaient une sortie officielle pour la fin d'année 2022, le géant japonais confirme via les réseaux sociaux que ce sera finalement pour le début d'année 2023.



Avec les fêtes de fin d'année et les nombreuses PS5 supplémentaires qui seront vendues, le début d'année prochaine semble être le moment idéal pour mettre en vente le casque de réalité virtuelle qui promet une expérience digne de ce nom aux joueurs PlayStation.

Durant les mois à venir, de nouvelles informations seront sûrement transmises par la marque afin de nous faire saliver un peu plus. D'ailleurs, on attend toujours de savoir quel sera son prix. On parle d'un prix de vente situé entre 400 € et 500 €.



La marque a également prévu le coup depuis plusieurs années avec ses PlayStation Studios et des éditeurs tiers partenaires. À la sortie du casque, le catalogue de jeux devrait rapidement s'étoffer, ce qui est indispensable pour que ce soit une réussite commerciale.



Allez-vous acheter le PSVR 2 l'année prochaine ?