Meta augmente le prix de l'Oculus Quest 2 sans ajouter de fonctionnalités

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui prévoyaient d'investir dans l'Oculus Quest 2, le casque de réalité virtuelle le plus populaire sur le marché va augmenter de prix. En effet, Meta la société mère a annoncé une évolution tarifaire de 100 dollars sur les modèles en stockage 128 Go et 256 Go.

Une augmentation qui surprend tout le monde

C'était l'un des avantages du casque Oculus Quest 2, comparé à certains de ses concurrents, le prix d'entrée de gamme était plus raisonnable. Disponible au tarif de 349,99€, le casque VR de Meta était moins cher que le HTC Vive Cosmos Elite HMD à 549€ ainsi que d'autres modèles populaires sur le marché.



Dès le 1er août 2022, l'Oculus Quest 2 va changer de prix chez tous les revendeurs, celui-ci passera de :

349,99€ à 449,99€ pour la version 128 Go

pour la version 128 Go 449,99€ à 549,99€ pour la version en 256 Go

Bien que Meta affirme que le prix doit partir à la hausse afin de "continuer à investir pour faire progresser l'industrie de la RV sur le long terme", la société ne prévoit pas d'introduire de nouvelles capacités ou fonctionnalités dans le Quest 2 pour justifier cette évolution tarifaire.

Dans le détail, le groupe de Mark Zuckerberg explique :

Nous nous sommes investis dans la RV depuis les premiers jours du PC et du mobile, jusqu'aux casques 6DOF autonomes haut de gamme d'aujourd'hui, et nous avons investi des milliards de dollars pour contribuer à l'épanouissement de l'écosystème RV. Aujourd'hui, nous opérons un changement qui nous permettra de continuer à investir sur le long terme et à faire progresser l'industrie de la RV grâce à un matériel de premier ordre, des jeux d'action et une recherche de pointe sur la voie des appareils de nouvelle génération.

Cette marge supplémentaire sur les ventes d'Oculus Quest 2 servira à deux choses, dans un premier temps à mieux encaisser les coûts liés à la fabrication et à l'expédition, les matériaux utilisés valent plus cher aujourd'hui que lors du lancement du Quest 2. Par ailleurs, les 100 euros supplémentaires permettront aussi d'augmenter de manière conséquente l'investissement sur le projet Cambria, il s'agirait selon les rumeurs d'un casque haut de gamme qui arriverait en même temps que le casque AR/VR d'Apple. Meta prépare son coup de génie pour éviter que la firme de Cupertino vienne massacrer la part de marché des produits Oculus sur le marché de la réalité virtuelle.

Les accessoires Oculus Quest 2 vont aussi subir une augmentation tarifaire

Dès le 1er août, les clients Oculus vont également avoir des hausses tarifaires sur les accessoires vendus en supplément de l'achat du casque. Cela concernera aussi bien les unités neuves que reconditionnés, un coup dur pour les consommateurs qui souhaitent aller plus loin après l'achat de l'Oculus Quest 2.



Toutefois, Meta cherche quand même à rassurer sa clientèle en expliquant que le Meta Quest 2 est "le casque de réalité virtuelle le moins cher du marché avec un ensemble de fonctionnalités similaires" et qu'il "s'améliore encore après l'achat".



Si vous prévoyez d'acheter l'Oculus Quest 2, privilégier une commande avant le 1er août 2022, vous pourrez profiter de l'ancien tarif avant que celui-ci change chez les revendeurs.

À noter que ce changement tarifaire concerne la France, les États-Unis et l'ensemble des pays où le casque est actuellement commercialisé.

