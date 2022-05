Zuckerberg tease le casque AR/VR "Cambria" avec "The World Beyond"

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a partagé un premier aperçu du prochain casque de réalité mixte de la société, dont le nom de code est "Cambria". Ce casque haut de gamme basé sur les technologies Oculus et prévu dans le courant de l'année, prendra en charge une nouvelle expérience de réalité augmentée appelée "The World Beyond".

Un casque de réalité mixte prometteur

Dans une courte vidéo, on voit le créateur de Facebook jouer avec une créature virtuelle superposée au monde réel. Le clip montre également un utilisateur devant un poste de travail virtuel en train de déplacer les fenêtres ouvertes à la Minority Report, avant de regarder un bloc-notes et d'écrire physiquement dessus. Les récentes rumeurs suggéraient que la qualité d'image de l'appareil permettrait aux utilisateurs de lire clairement le texte, et cela semble être le cas.



En outre, la démo montre un coach virtuel qui semble se trouver dans la même pièce que le porteur du casque. "The World Beyond" a été conçu à l'aide de la plate-forme "Presence" de Meta, destinée à aider les développeurs à créer des expériences de réalité mixte.

Le projet Cambria prendra toutes les couleurs du monde réel. Ses caméras embarquées devraient permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une vision plus fidèle de leur environnement à des fins de réalité mixte que les casques Meta Quest existants. "The World Beyond" sera bientôt disponible sur Quest par le biais d'App Lab, mais vous ne pourrez pas encore accéder à l'expérience full colors.



Le nouveau casque lui-même est flou dans le clip. Cependant, il n'est pas difficile d'imaginer à quoi il ressemblera, surtout si l'on se réfère au teaser que Meta a publié l'année dernière et dont on a tiré une capture retravaillée pour faire ressortir le casque de la pénombre (cf ci-dessous). Le projet Cambria (ou quel que soit le nom qu'il portera) coûtera plus de 799 dollars, soit un peu moins que le premier casque Apple attendu pour la fin de l'année qui devrait être vendu près de 2000 dollars.

La suite est déjà prévu chez Meta

Pas encore sorti, Meta prévoirait de lancer une version plus avancée du casque Cambria en 2024, ainsi que deux nouveaux modèles Quest au cours des prochaines années. Malgré ces bonnes nouvelles, il semble que Meta réduise certaines de ses ambitions dans le métavers. Mercredi, il a été rapporté que la société mettait fin à certains projets de Reality Labs, la division hardware et metaverse qui a perdu 10 milliards de dollars l'année dernière, et en mettait d'autres en attente. Meta embaucherait moins de personnel que d'habitude cette année afin de réduire les coûts dans un contexte de ralentissement de la croissance des revenus.