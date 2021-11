iPhone 14 et le casque AR/VR : ils seront compatibles WiFi 6E

Cela fait pas mal de temps qu'on entendait plus parler de Ming-Chi Kuo, l'analyste de TF Securities vient de s'exprimer dans une récente note d'investisseur qui a été intercepté il y a quelques heures par le site MacRumors. L'analyste affirme que le casque AR/VR d'Apple et les iPhone 14 auront la prise en charge du WiFi 6E.

Apple est motivé pour proposer cette nouvelle norme sur ses produits

Alors que nous avons très peu de routeurs qui sont compatibles avec le WiFi 6, Apple compte bien miser sur la succession le WiFi 6E pour promouvoir ses futurs appareils qui sortiront l'année prochaine. Selon les informations qu'a obtenues Ming-Chi Kuo, la démocratisation de la nouvelle norme WiFi va commencer dès l'année prochaine dans l'écosystème Apple, l'entreprise proposera l'adoption du WiFi 6E sur l'ensemble des modèles ayant l'étiquette "iPhone 14", mais aussi sur son casque de réalité mixte qui sortira en 2022.



Selon Kuo, le Wi-Fi 6E pourrait prendre un peu plus de temps à se déployer sur les smartphones concurrents, cependant sur les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, la prise en charge de la nouvelle norme va devenir inévitable.

Kuo mentionne le premier casque de Meta (le nouveau nom de Facebook) qui sera bientôt compatible, mais aussi d'autres grands noms du secteur de l'AR et de la VR.

Les constructeurs de casques de réalité mixte (dont Apple) auraient déjà planifié les futures prises en charge des normes WiFi dans leurs casques AR/VR. Kuo déclare dans la note que les principaux acteurs du marché proposeront le Wi-Fi 6/6E pour l'année prochaine, le Wi-Fi 6E/7 pour 2023 ainsi que le Wi-Fi 7 pour 2024.

Quels sont les avantages d'avoir une compatibilité WiFi 6E ?

Cette nouvelle norme a aussi plusieurs avantages comme un spectre élargi, des canaux super-larges ou encore une bande passante nettement plus fluide.

La particularité du WiFi 6E, c’est aussi la prise en charge de plusieurs appareils avec le maintien d'une vitesse de connexion exemplaire, que vous soyez 2 ou 10 à la maison, vous ne ressentirez pas de différences (à condition que votre connexion arrive à transmettre la bande passante suffisante).



Pour les casques de réalité virtuelle/augmentée, le WiFi 6E va permettre d'éviter les latences d'affichage à cause des canaux saturés sur les autres normes WiFi.

Grâce aux 14 canaux en 80 MHz et les 7 canaux en 160 MHz ajoutés sur le Wi-Fi 6E, vous ne rencontrerez plus de problème.



Pour revenir à l'iPhone, la nouvelle norme prise en charge permettra une meilleure réactivité dans le chargement des vidéos, des pages internet ou encore des jeux en réseau. Attendez-vous aussi à profiter d'un débit descendant extraordinaire pour vos téléchargements de films, playlists ou même d'applications. Officiellement, le Wi-Fi 6E peut délivrer un débit descendant allant jusqu'à 11 Gbit/s avec une latence très faible, évidemment ce sont des débits théoriques.