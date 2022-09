Les communications par satellite des iPhone 14 seront difficiles à copier par la concurrence

Sur l'ensemble de la gamme iPhone 14, on retrouve une fonctionnalité fantastique qui vous permettra de joindre les secours via les satellites de l'entreprise Globalstar (partenaire d'Apple). Selon un récent rapport, cette fonctionnalité verra probablement le jour chez les concurrents prochainement, mais cela prendra du temps avant que ça arrive !

Apple et Huawei, roi de la communication d'urgence par satellite pendant un long moment

Lors de son Apple Event de la rentrée, la firme de Cupertino a présenté les appels d'urgence par satellite sur ses iPhone 14, cela offrira l'opportunité à n'importe quel utilisateur aux États-Unis ou au Canada (pour le lancement) de joindre un service d'urgence en cas d'indisponibilité du réseau mobile de son opérateur.



Jusqu'ici, le seul concurrent à proposer une expérience similaire à ses clients, c'est Huawei. Le géant chinois a annoncé cette nouveauté quelques heures avant l'Apple Event ce qui était prévisible, car l'entreprise adore être "première" sur tout et même sur les innovations du côté des smartphones.



Au premier abord, on pourrait se dire "n'importe quelle entreprise peut copier les appels via satellite pour inclure cette fonctionnalité dans l'un de ses prochains smartphones", mais ce serait loin d'être aussi facile qu'on le pense.

D’après le Wall Street Journal, obtenir un accord avec une entreprise comme Globalstar qui possède plusieurs satellites n'est pas simple, surtout pour une société de la taille d'Apple, il faut une grande quantité de satellites. Selon les informations récupérées par le WSJ, l'accord entre Apple et Globalstar ne date pas d'hier et les capacités dont bénéficie Apple dans le contrat sont très élevées :

Les dirigeants de l'industrie du satellite disent qu'Apple a pu prendre pied en s'approchant des entreprises de satellites dès 2019. Le fabricant d'iPhone a finalement conclu un accord exclusif avec Globalstar Inc. pour 85 % de la capacité du réseau de la société de satellites. Cette décision a empêché les fabricants de matériel rival d'utiliser l'infrastructure de Globalstar pour lancer des services concurrents. « Ils ont en quelque sorte enfermé cela, et c'est vraiment à Apple de déterminer jusqu'où ils veulent aller », a déclaré Tim Farrar, président de la société de conseil de l'industrie des télécommunications TMF Associates, notant que seule une ou deux autres entreprises ont la bonne combinaison de satellites déjà lancés et d'un accès aux ondes radio sans fil.

Vous l'aurez compris, le fait qu'Apple soit aujourd'hui le plus gros client de Globalstar avec une occupation de 85% des capacités de satellites en circulation complique les choses pour les concurrents (Samsung, Xiaomi, Oppo...) qui souhaitent proposer la même fonctionnalité. Ils devront soit se rapprocher d'autres entreprises qui peuvent "louer" des satellites pour ce type de service ou tout simplement abandonner l'idée.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est comment à fait Huawei pour devancer Apple avec son Mate 50 ?

L'ancien géant du smartphone a conclu un accord avec une entreprise chinoise qui possède beaucoup de satellites, toutefois il y aura quelques contraintes. Huawei ne pourra proposer les alertes via satellite uniquement en Chine et nulle part ailleurs, car les satellites de l'entreprise partenaire ne couvrent que la Chine.



Un point faible comparé à Apple qui a annoncé les États-Unis et le Canada comme deux pays couverts par sa nouvelle fonctionnalité. L'entreprise prévoit même d'étendre les urgences via satellite à d'autres pays bientôt, c'est l'un des objectifs prioritaires à venir dans les prochaines générations d'iPhone.