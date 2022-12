Le nouvel iPad mini 7 avec processeur amélioré sera disponible en 2023

Le prolifique analyste spécialisé sur la société Apple, Ming-Chi Kuo, affirme que le géant américain prévoit un nouvel iPad mini 7 pour la fin de l'année 2023 ou début 2024, dont le principal changement sera un nouveau processeur plus rapide et plus économe.

Un nouvel iPad mini avec puce A16 ?

Dans une nouvelle fuite publiée ce mardi, Kuo a d'abord pris le temps d'étouffer toute rumeur selon laquelle un nouvel iPad pliable remplacerait l'iPad mini en 2025, en précisant que le prix d'un iPad pliable serait "nettement plus élevé" que celui de l'iPad mini.

Kuo a ensuite évoqué une nouvelle mise à niveau de l'iPad mini à la fin de l'année prochaine.

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022

Apple développe actuellement un nouvel iPad mini (dont le principal argument de vente est d'être équipé d'un nouveau processeur), qui devrait être expédié en grande quantité d'ici la fin de 2023 ou le premier semestre de 24 heures.

Cela semble indiquer que si vous étiez sur le point d'acheter un iPad mini 6, vous pouvez y aller. Nous sommes à au moins un an de son renouvellement et les modifications resteront très discrètes. L'iPad mini de sixième génération a été dévoilé en septembre 2021 aux côtés de l'iPhone 13. Il reste l'un des meilleurs iPad en termes de portabilité et de facilité d'utilisation grâce à sa taille et à son faible prix, cf notre test de l'iPad mini 6.



En termes de processeur, l'iPad mini est actuellement équipé d'une puce A15 Bionic avec une puce à 6 cœurs, dont 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs.



Les mises à niveau possibles pourraient inclure la puce A16 de l'iPhone 14 Pro, ou la puce M1 ou M2 de la gamme Mac d'Apple qui a été plus récemment poussée vers l'iPad Pro et l'iPad Air 5.



Compte tenu du calendrier proposé par l'analyste, on peut s'attendre à un lancement aux côtés de l'iPhone 15 Pro en septembre prochain.