Les iPad OLED qui arriveront dès 2024 auront une qualité d'affichage améliorée

Vous pensiez avoir tout vu avec l'iPad en ce qui concerne sa qualité d'affichage et son poids très léger ? Ce n'est rien comparé à ce qui arrive prochainement. Apple qui est en recherche permanente des dernières technologies et avancées nous réserve une belle surprise pour les iPad OLED qui sortiront dans 2 ans.

Une qualité d'image exceptionnelle

Selon un récent rapport d'ET News, Apple est en train de produire de nouveaux prototypes d'iPad avec écrans des OLED de nouvelles générations. La particularité de ces modèles, c'est qu'ils possèdent une qualité d'image optimale et un poids toujours plus léger !



D'après certaines indiscrétions, Samsung et LG Display en Corée travaillent ensemble pour développer les prototypes, qui seront testés bientôt par une équipe d'Apple qui fera le déplacement jusqu'en Corée du Sud. Comme l'explique le rapport, la création des écrans OLED se fait traditionnellement par une technique connue sous le nom de "gravure humide", mais le procédé le plus moderne est identifié comme étant une "gravure sèche".

Lorsqu'elle fait la promotion de la méthode de gravure à sec auprès de sociétés comme Apple, Samsung Display utilise le discours suivant pour illustrer les différences :

La gravure humide utilise une solution pour induire une réaction chimique afin de graver un motif, tandis que la gravure sèche élimine des parties spécifiques en utilisant des gaz et des ions réactifs.



La gravure humide, comparée à la gravure sèche, est moins chère, plus rapide et plus simple. Cependant, elle est moins précise que la méthode sèche et comporte un risque de contamination dû à l'utilisation de substances chimiques dans le processus. La gravure à sec est plus adaptée à la création d'un microcircuit, car elle permet de cibler facilement des parties spécifiques à graver. Cependant, elle est coûteuse, complexe et lente à mettre en œuvre.



La gravure sèche est souvent appelée "gravure au plasma". Dans ce procédé, un gaz de gravure est injecté dans la chambre à vide où le substrat est placé, puis de l'énergie électrique est fournie dans la chambre pour créer un plasma. Ensuite, les ions qui acquièrent des niveaux élevés d'énergie cinétique à partir du gaz ionisé sont accélérés par les électrodes sur le substrat de sorte que la liaison atomique dans le matériau du circuit est rompue, ce qui permet la gravure. La gravure à sec est la méthode préférée utilisée pour la majorité des motifs de microcircuits nécessaires aux écrans haute résolution d'aujourd'hui.

D'après les informations obtenues par ET News, Apple serait à un stade avancé dans ses prototypes d'écrans OLED avec le procédé de gravure à sec. Le média estime que les premiers modèles d'iPad avec ce type d'écran OLED pourraient débarquer en 2024. À noter que ces iPad gagneront également en légèreté grâce à l'écran qui sera moins lourd.