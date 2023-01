Une nouvelle Apple TV 4K en 2024 avec un processeur amélioré

Apple est en train de développer une nouvelle Apple TV dotée d'un processeur plus rapide, selon un rapport de l’inusable Bloomberg. Le décodeur ne changera pratiquement rien à par la puce, et sa sortie est prévue pour la première moitié de 2024.

On prend les mêmes et on recommence

L'Apple TV 2024 aura le même design que l'Apple TV 2022 actuelle, Apple reconduisant une nouvelle fois la conception que l’on connaît depuis des années. On ne sait pas grand-chose d'autre sur cette mise à jour pour le moment, mais Bloomberg affirme que, même si elle sera dotée d'une puce améliorée, il est peu probable qu'elle prenne en charge le streaming vidéo 8K. Elle devrait troquer la puce A15 actuelle contre la puce A16 des iPhone 14 Pro.

La maison intelligente chez Apple

Outre une mise à jour mineure de l'Apple TV, Apple prépare d'autres produits pour la maison. Il existe un appareil de type hybride qui combine une Apple TV, un haut-parleur intelligent et une caméra FaceTime en un seul appareil, mais le calendrier de lancement de ce produit n'est pas clair car il a subi quelques revers de conception.



Apple développe également un écran intelligent qui servirait en quelque sorte de hub domestique pour contrôler les appareils HomeKit, passer des appels FaceTime, et plus encore. Ce produit basé sur l’iPad pourrait être lancé dès 2024.