Apple travaille sur un iPad fixe pour la domotique et FaceTime à la maison

Encore une fois, Bloomberg nous parle d’un futur produit Apple destiné à la maison, une sorte de concurrent des Echo Show et Portal. Il serait doté d’un écran qui sera utilisé pour contrôler la maison intelligente via HomeKit, diffuser des vidéos en continu, passer des appels FaceTime, et plus encore.

Un iPad / HomePod / Apple TV

Tarifé très bas, comme un HomePod mini, il serait conçu pour être fixé aux murs ou à d'autres objets à l'aide d'attaches magnétiques, ce qui le rendrait plus pratique qu'un iPad pour les cas d’utilisation évoqués. Un tel produit entrerait donc en concurrence avec des appareils comme le Meta Portal ou l'Echo Show d'Amazon.

Des rumeurs antérieures, déjà signées Bloomberg, ont décrit cet appareil comme quelque chose entre le HomePod et l'Apple TV, destiné à être utilisé à la maison plutôt qu'en déplacement. Mais ce ne serait pas l’unique produit de la gamme donc, puisque la société envisage également des options d'affichage plus grandes. Cet appareil aurait été freiné dans son développement, Apple misant plutôt sur un iPad remanié.



Pour l'instant, Apple vise un lancement en 2024 pour un écran intelligent pour la maison, de quoi venir garnir la section Maison du site du constructeur qui a reçu ce jour le HomePod 2.



Vraie bonne idée ?