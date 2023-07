Apple travaille avec la Corée sur un iPad pliable hydride pour 2026

Les brevets que dépose la firme de Cupertino nous donnent souvent de très bonnes indications quant aux futurs projets. Si une grande partie d'entre eux n'aboutissent pas, certains paraissent tellement évidents qu'il ne s'agit plus d'une question de "si" mais de "quand". C'est exactement le cas pour les appareils pliables. Alors que la plupart des concurrents proposent leur vision du téléphone intelligent pliable, Apple prend son temps. Les rumeurs nous ont indiqué qu'à la place d'un iPhone Fold, l'entreprise pourrait commencer par un iPad Fold.

Un iPad pliable ou un MacBook ?

Samsung et Microsoft ont déjà planché sur des produits en ce sens. Après une pause forcée pendant la pandémie de 2020 à 2022 environ, le projet devrait être remis sur les rails à la fin de l'année 2024, lorsque le processeur Oryon de Qualcomm, qui correspond au processeur M3 d'Apple, sera lancé en même temps que Windows 12 pour s'adapter à ce nouveau type d'appareil. Pour vous faire une idée à date, le meilleur représentant est le le ZenBook 17 Fold OLED d'Asus.



Pour ne pas être en reste, Apple serait actuellement en pourparlers avec des fournisseurs d'écrans coréens pour lancer un modèle de MacBook pliable (ou d'iPad pliable), ce qui devrait relancer un marché en fort déclin depuis un an.

BusinessKorea rapporte en effet qu'Apple devrait lancer un ordinateur portable pliable dès 2026. Apple est en pourparlers avec des fournisseurs pour lancer le modèle MacBook pliable et prévoit de le lancer en 2026 après l'avoir dévoilé en 2025. Mais ce serait plutôt un iPad pliable dans les faits, car entièrement tactile.



Les entreprises coréennes travaillent en collaboration pour développer et produire des panneaux OLED pliables pour les ordinateurs portables, profitant de l'ouverture du marché des panneaux pliables pour espérer une nouvelle ère de croissance.



Samsung Display prévoit d'investir 4,1 billions de wons (3 milliards d'euros) pour la production de panneaux OLED de génération 8,6 entre 2025 et 2026. De son côté, LG Display se concentre sur les panneaux OLED de taille moyenne, notamment destinés aux tablettes PC. Apple travaille déjà avec les deux géants pour ses appareils actuels.



Dans l'industrie des écrans, les grandes tailles offrent généralement une meilleure rentabilité, bien qu'il soit plus difficile d'obtenir une haute définition. En clair, les écrans pliables pour ordinateurs portables sont plus rentables que ceux destinés aux smartphones.



Nous sommes vraiment curieux de découvrir le premier appareil mobile pliable d'Apple. Plus que son design, c'est l'interface utilisateur qui sera clé, un peu comme avec le casque Vision Pro qui a épaté la galerie. Vous pensez qu'Apple peut refaire le même coup avec un iPad Fold ?