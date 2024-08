Apple travaille toujours sur l'iPhone pliable avec une sortie en 2026

Apple ne travaille pas seulement sur un modèle d'iPhone Fold, la firme aurait actuellement deux prototypes différents, conséquence de plus de cinq ans de recherche et de développement selon The Information.



Citant des sources ayant une "connaissance directe" du projet, les deux prototypes d'iPhone se plieraient dans le sens de la largeur comme un clapet, exactement comme le Galaxy Z Flip, ce qui permet d'avoir un appareil très compact en poche.

L'iPhone Fold

Les prototypes d'iPhone Fold en sont encore au stade de développement et ne figurent pas dans les plans de production de masse de l'entreprise pour 2024 ou 2025. La date de sortie la plus proche possible étant donc 2026, soit en même temps que l'iPhone 18. Mais ce n'est pas une indication à prendre à la légère, puisque la société californienne a contacté au moins un fournisseur en Asie pour des composants liés à deux modèles d'iPhone pliables de tailles différentes, en plus d'avoir sollicité Samsung et LG pour la partie écran OLED.

L'intérêt d'Apple pour un iPhone pliable aurait fluctué au fil des ans. Le PDG d'Apple, Tim Cook, aurait fait la demande à ses ingénieurs dès 2018. Il aurait ensuite validé un modèle pliable avec un écran de 7 pouces. Depuis lors, l'entreprise a été confrontée à de nombreux défis techniques, tout en cherchant des fonctionnalités suffisamment attrayantes sur l'appareil pour justifier son prix élevé par rapport aux téléphones classiques.



La vision initiale d'Apple pour l'iPhone pliable prévoyait que l'écran se trouve à l'extérieur lorsque le téléphone est fermé, mais les ingénieurs ont eu du mal à résoudre les problèmes de durabilité qu'ont connu les concurrents comme Samsung et Xiaomi. L'équipe de conception industrielle souhaitait également que l'appareil ne soit pas plus épais que les modèles d'iPhone actuels lorsqu'il est fermé, ce qui s'est avéré impossible en raison des limites imposées par la batterie et, dans une moindre mesure, l'écran.

L'iPad Fold

En 2020, les rumeurs nous indiquaient qu'Apple avait interrompu ses travaux sur un iPhone pliable, s'orientant plutôt vers un iPad pliable, de la taille de l'iPad mini, doté d'un écran de 8 pouces. L'épaisseur ne serait plus un problème, et l'appareil présenterait l'intérêt de pouvoir tester le public sans porter préjudice à l'image de l'entreprise en cas d'échec, ni à son compte en banque. Reste que l'iPad Fold est moins utile que l'iPhone Fold au quotidien.



Le dernier élément qui pose problème aux génies de Cupertino reste le pli qui se forme au milieu de l'écran après des pliages répétés. La charnière plate est également en jeu, mais semble sur la bonne voie pour avoir un appareil totalement plat une fois ouvert. Il pourrait sortir un peu avant l'iPhone pliable et remplacer l'iPad mini.



En attendant, le grand changement de l'iPad sera l'arrivée de l'OLED dès cette année avec l'iPad Pro M3.