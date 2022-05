Apple travaille sur un iPad avec macOS pour concurrencer le Surface Book

Il y a 1 heure

Alban Martin

Un appareil hybride MacBook/iPad est demandé par de nombreux clients depuis des années, sous la forme d'un MacBook tactile ou bien d'un iPad avec macOS. Bien qu'Apple ait toujours réfuté cette idée, l'Office américain des brevets et des marques de commerce a accordé un autre nouveau brevet à Apple qui éveille de nouveaux soupçons. Selon l'USPTO, ce nouveau brevet concerne un accessoire de clavier articulé avec un iPad utilisant une interface de type macOS.

MacOS ou iPadOS Pro ?

Ce clavier offrirait plus de flexibilité aux utilisateurs avec plusieurs modes d'installation. Il illustre également un dispositif de type MacBook où un iPad avec une interface utilisateur de type macOS se fixe magnétiquement à ce clavier.



Le brevet suggère également que la charnière du clavier pourrait supporter magnétiquement l'Apple Pencil. On peut imaginer que cette zone pourrait accueillir une webcam, un micro et autre pour aller encore plus loin.

Le brevet distingue deux zones distinctes sur l'accessoire. Une partie "base" qui permet de coupler ce dernier à son hôte, et une partie clavier avec un ensemble de touches électromécaniques. Voilà qui fait écho aux dernières informations, notamment celle de Mark Gurman qui évoquait un MacBook tactile en début d'année. Il parlait d'ailleurs d'un système iPadOS Pro plutôt que macOS avec plusieurs modes. Si la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de la puissance d'un Mac dans leur iPad, de nombreux utilisateurs intensifs ne sont pas de cet avis.



Une chose est sûre, l'expérience iPadOS laisse à désirer pour beaucoup, et la puissance de MacOS dans le format iPad serait un nouveau produit bienvenu. Avec l'iPadOS 16 qui devrait arriver en bêta en juin puis en version finale en septembre, Apple pourrait amorcer un tel virage.



Pensez-vous que nous verrons un jour un hybride MacBook/iPad ?