Un mode "Pro" sur iPadOS 16 pour les iPad Pro ?

⏰ Hier à 22:06

Medhi Naitmazi

Dans un nouvel article pour Bloomberg signé Mark Gurman, le journaliste revient sur un manque évident de l'iPad : un système d'exploitation plus proche de macOS et donc tourné vers les professionnels. Plutôt que d'imaginer un portage sur les tablettes de la marque, Gurman pense à un mode "Pro" dans iPadOS, quelque chose qu'on avait déjà évoqué à la sortie d'iPadOS 15 et surtout de l'iPad Pro M1.

iPadOS Pro pourrait combler un vide entre l'iPad et le Mac

En 2010, lorsqu'Apple a lancé l'iPad original, l'appareil était dépourvu de fonctions importantes comme le multitâche, les dossiers pour les applications, la lecture audio en arrière-plan ou encore une boîte de réception unifiée pour les e-mails. Ces omissions ont été rapidement corrigées, et l'iPad d'aujourd'hui dispose de presque toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un ordinateur, avec des limitations pourtant évidentes. En fait, comme le rappel Gurman, le hardware de l'iPad est plus avancé que le software.

L'appareil est désormais équipé d'une puce M1, le même processeur qui équipe un MacBook Pro 13 pouces ou un iMac 24 pouces. C'est beaucoup plus puissant que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner iPadOS, qui n'est finalement qu'une version gonflée et retouchée d'iOS de l'iPhone.



Le journaliste américain estiment qu'une grande partie est satisfaite d'iPadOS pour naviguer sur Facebook, regarder une série Netflix, jouer à des jeux en 120 Hz, mais une autre, importante également, ne peut pas développer dessus avec Xcode, avoir plusieurs fenêtres pour voir Slack, Messages et une tonne d'onglets sur Safari par exemple.



L'iPad est un entre-deux, entre l'iPhone et le Mac. En ce sens qu'il doit être suffisamment puissant pour répondre aux besoins de 20 % des utilisateurs les plus exigeants et suffisamment simple pour les 80 % restants. Apple a réussi à atteindre cet objectif avec son matériel iPad, mais pas avec ses logiciels.



Aujourd'hui, Apple propose quatre modèles principaux d'iPad : l'iPad normal, l'iPad mini, l'iPad Air et l'iPad Pro. Ils ont des capacités différentes - l'iPad Pro a plus d'espace de stockage, un écran ProMotion et de meilleures caméras,. L'iPad mini, avec son petit écran, peut presque être emporté dans une poche. Et l'iPad d'entrée de gamme a un écran beaucoup plus basique, mais tout ce qu'il faut pour la plupart des clients.



Mais surtout, tous ces iPad fonctionnent avec la même version d'iPadOS, ainsi qu'avec les mêmes applications tierces. Pour préserver la simplicité de l'iPad - tout en le rendant plus puissant pour les utilisateurs professionnels - Apple doit adopter une nouvelle approche d'après Gurman, chose que nous confirmions déjà après avoir testé l'iPad Pro M1.



Selon lui, l'iPad Pro devrait avoir trois modes :

Un mode standard, tactile d'abord, avec l'écran d'accueil normal qui fait partie d'iPadOS aujourd'hui.

Une nouvelle option qui s'active lorsque vous connectez un Apple Pencil, optimisant les icônes, les commandes et les éléments de l'interface utilisateur pour cet accessoire.

Et surtout, un nouveau mode "pro" qui s'active lorsque l'iPad est connecté à un clavier et un trackpad, comme le Magic Keyboard d'Apple, ou à un écran externe.

Je ne pense pas qu'Apple finira par porter macOS sur l'iPad Pro (je continue de penser qu'elle devrait le faire), mais la création d'un nouveau mode pro est un bon compromis.

Alors, que devrait avoir ce mode "Pro" pour être suffisamment utile aux utilisateurs professionnels, sans cannibaliser les ventes de Mac ? Voici quelques éléments de réponse :

Un multitâche façon MacOS, ou la possibilité d'exécuter plusieurs fenêtres à la fois, les unes au-dessus des autres et les unes à côté des autres. Apparemment, iPadOS 16 pourrait apporter des fenêtres flottantes. Ce serait idéal pour la calculatrice, la télécommande Apple TV, etc.

Un dock plus dynamique où vous pouvez épingler des fichiers et des applications réduites. Vous devriez également pouvoir maintenir les icônes enfoncées pendant quelques secondes pour consulter rapidement des informations.

Un véritable bureau qui vous permet de déposer des dossiers de fichiers, des images, des raccourcis Web et autres à côté des applications. Il serait également agréable de voir plus de widgets dynamiques, vous permettant de les utiliser comme des mini-applications plutôt que de simples encarts d'information.

Ces fonctionnalités seraient probablement bien trop compliquées pour la grande majorité des utilisateurs qui cherchent à échapper à la complexité d'un Mac ou d'un PC. Mais elles devraient être là pour les clients qui le souhaitent.



Pour Mark Gurman, le prochain iPad Pro pourrait même être plus grand, avec un modèle 15 pouces qui permettrait d'exploiter au mieux toutes ses idées. Des rumeurs suggèrent qu'Apple teste actuellement des dalles OLED de cette taille.



Que pensez-vous d'un iPadOS Pro ? Bonne ou mauvaise idée ?