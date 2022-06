iPadOS 16 signe la fin de l'iPad en tant que hub domestique

L'iPad ne pourra plus être utilisé comme hub domestique après le lancement d'iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et autre tvOS 16 cet automne.



Comme découvert dans le code d'iOS 16 bêta 2 par Steve Moser, Apple indique que l'iPad ne sera plus pris en charge en tant que concentrateur domestique. Cette information sera affichée dans l'application Maison après la mise à jour vers iPadOS 16.

L'iPad n'est plus un concentrateur domestique

Voici le texte trouvé dans le code de la bêta 2 :

Un hub domestique est nécessaire pour profiter de fonctionnalités telles que la réception de notifications d'accessoires et la possibilité pour d'autres personnes de contrôler votre maison. Vous ne pourrez pas afficher les maisons partagées jusqu'à ce que ces maisons soient également mises à niveau vers la dernière version de HomeKit. L'iPad ne sera plus pris en charge en tant que hub domestique.

Avec l'abandon par Apple de la prise en charge de l'iPad en tant que hub domestique, les utilisateurs devront disposer d'un HomePod, d'un HomePod mini ou d'une Apple TV pour profiter des fonctions avancées de HomeKit, comme l'accès aux accessoires à distance avec Siri et l'utilisation des fonctions d'automatisation basées sur la localisation.



La liste complète des nouveautés d'iOS 16 laissait entendre que l'iPad ne pourrait pas être utilisé comme hub domestique, mais cela n'a pas été confirmé jusqu'à présent car dans la première bêta d'iPadOS 16, il était encore possible de configurer un iPad en tant que tel, comme toujours indiqué sur la documentation française.

Seuls l'Apple TV et le HomePod sont pris en charge en tant que concentrateur domestique.

La société basée à Cupertino n'a pas expliqué pourquoi l'iPad ne fonctionnera plus comme un concentrateur domestique, mais cela pourrait être lié à la mise en œuvre prochaine de la norme de maison intelligente multiplateforme Matter dont Apple fait partie. Cette alliance va permettre aux utilisateurs de HomeKit d'ajouter davantage d'accessoires de domotiques à leur installation, même si ceux-ci sont produits par Google, Samsung et autres.