Apple testerait une version de macOS 14 pour iPad Pro M2

En voilà une surprise. Si les clients Apple réclament depuis des années le portage de macOS sur iPad, la société, par l'intermédiaire de ses dirigeants, s'y est toujours montrée opposée. La dernière fois, c'était Craig Federighi qui ne voyait pas l'utilité d'un Mac tactile en 2020. Mais d'après le leaker Majin Bu, Apple pourrait avoir changé d'avis.

Selon sa source, dixit Majin Bu, Apple serait en train de tester une version plus petite de macOS exclusivement pour le nouvel iPad Pro M2. Du nom de code, "Mendocino", il s'agirait de macOS 14 avec une interface revue. Le tweet parle d'une version simplifiée devrait être prévue pour le dernier iPad équipé de la M2 que l'on trouve également sur les MacBook Air et MacBook Pro 2022.

Concrètement, les ingénieurs auraient décidé d'agrandir les éléments de l'interface utilisateur de macOS de 25%, ce qui permet de faciliter l'accès aux différents contrôles du bout du doigt. Si l'on prend par exemple la barre de statut, ce qui y est affiché est à la fois petit et plutôt serré. Avec une souris ou un trackpad, ce n'est pas un problème, mais sur un écran tactile, c'est une autre paire de manches.



En somme, Apple proposerait en 2023 un système d'exploitation macOS optimisé et qui fait tourner des applications iPad.



D'après Majin Bu, voilà qui expliquerait l'arrivée du logiciel DaVinci Resolve en exclusivité pour le modèle M2 et le brevet pour une future version d'iPadOS avec une interface Mac qui a fuité plus tôt cette année. En tout cas, depuis macOS 11 Big Sur, il est vrai qu'Apple ne cesse de modifier son système d'exploitation pour Mac en s'inspirant d'iOS et d'iPadOS. La dernière preuve en date s'appelle Stage Manager, un multitâche disponible à la fois sur iPadOS et MacOS Ventura. Sans oublier les accessoires comme le Magic Keyboard qui permettent d'exploiter la puissance de l'iPad.



According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1