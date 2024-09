Apple rigole des PC IA et dit (encore) non à un iPad sous MacOS

Après la WWDC 24, les dirigeants d'Apple, dont Craig Federighi, Greg Joswiak et John Giannandrea, ont donné une série d'interviews autour des nouveautés présentées pour iOS 18, Apple Intelligence et bien d'autres sujets. Au milieu de tout cela, la firme n'a pas manqué de lancer des pics à ses concurrents, comme Microsoft.

Un résumé de la WWDC 24

John Gruber, du site Daring Fireball, a interrogé Craig Federighi et Greg Joswiak lors de son The Talk Show Live, qui ont parlé des différentes mises à jour et fonctionnalités de l'écosystème d'Apple présentées lors de la WWDC 24. Ils ont souligné l'importance de la patience dans le développement de nouvelles fonctionnalités et ont répondu aux idées reçues sur la stratégie produit d'Apple, en insistant sur l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'expérience utilisateur.



L'événement a permis de présenter les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18, telles que les écrans d'accueil personnalisables, le centre de contrôle amélioré et les avancées en matière d'apprentissage automatique pour les photos et le courrier. En outre, l'intégration de l'intelligence d'Apple pour une utilisation plus personnalisée et plus efficace des données a été présentée. La collaboration avec OpenAI pour intégrer la fonctionnalité ChatGPT a démontré l'ouverture d'Apple aux avancées externes en matière d'intelligence artificielle, tout en maintenant de solides mesures de protection de la vie privée et de sécurité.



Dans l'ensemble, la présentation a mis en valeur l'innovation permanente d'Apple, l'intégration de nouvelles fonctionnalités puissantes et l'engagement de l'entreprise à améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à des développements internes et à des partenariats stratégiques.

Les Mac IA existent déjà

Au cours de la conférence, Federighi a subtilement retoqué l'idée qu'Apple est en retard en matière d'IA, soulignant que l'entreprise livre des Macs avec des moteurs neuronaux depuis 2020, via la puce M1. La seule différence est qu'Apple, contrairement à certains de ses homologues, ne les a pas baptisés "PC IA".

C'est ce qui est le plus drôle avec l'AI PC. C'est comme si quelqu'un avait découvert l'idée d'un moteur neuronal cette année.

Rien à voir avec ce que nous avons fait, de toute évidence, dans les téléphones pendant de nombreuses années, et le premier Mac M1 que nous avons lancé en 2020 et tous les Mac que nous avons lancés depuis.



Je pense que nous avons raté le coche des PC IA, car nous en avons fabriqué d'excellents pendant tout ce temps. Mais là n'est pas la question. Ce sont d'excellents Mac.

Le mois dernier, Microsoft a lancé une nouvelle gamme d’ordinateurs, les "PC Copilot+". Ils sont dotés de nouveaux processeurs Qualcomm Sapdragon Elite qui disposent d'une architecture ARM (comme Apple) et d'une partie neuronale pour l'IA. Mais finalement, à part le marketing, tout le reste existe depuis quatre ans chez Apple...

Un iPad sous macOS ?

Federighi et Joswiak ont également répondu à la suggestion selon laquelle les iPads devraient pouvoir démarrer en double iPadOS et macOS. Federighi assurant qu'il n'a pas l'intention de transformer l'iPad en PC Windows.

J'adore mon iPad. Je passe probablement au moins autant de temps, voire plus, sur mon iPad à faire toute une série de choses que sur mon Mac. J'aime aussi mon Mac. Je ne veux pas qu'ils deviennent le même appareil.



Lorsque vous utilisez votre iPad Pro en ce moment, c'est la meilleure expérience iPad que vous puissiez imaginer, et cela vaut beaucoup pour beaucoup de gens. Je veux dire que c'est une expérience formidable.



Et nous voulons continuer à faire de l'iPad le meilleur iPad possible. Nous n'essayons pas de créer un PC Windows 8 ou autre.

Vous pouvez consulter l'interview de Joswiak, Federighi et Giannandrea ci-dessous :