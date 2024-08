Tim Cook va parler IA lors du keynote des iPad 2024

Si vous pensiez qu'il faudrait attendre la WWDC 24 et la présentation d'iOS 18 pour que Tim Cook parle à nouveau de l'intelligence artificielle chez Apple, et bien un nouveau rapport avance que le patron fera « allusion » aux prochaines fonctions d'intelligence artificielle lors de l'événement « Let Loose ». Une bonne nouvelle, d'autant que le keynote est prévu pour le 7 mai.

Des indices concordants

Les nouveaux iPad sont évidemment au centre de l'attention du Special Event de la semaine prochaine, mais il y a des raisons de penser qu'Apple pourrait également en profiter pour présenter de nouvelles fonctionnalités d'IA avant un briefing détaillé lors de la WWDC du mois suivant.

Pour rassurer les clients, et surtout les investisseurs qui boudent quelque peu l'action AAPL, Tim Cook aurait tout intérêt à donner un aperçu de ce qui nous attendre dans le cadre d'iOS 18, qui accompagnera la nouvelle gamme d'iPhone 16 en septembre prochain.



Les indices en ce sens se multiplient. D'abord, Tim Cook lui-même avait dit en début d'année qu'Apple allait innover dans l'IA en 2024. Ensuite, la rumeur veut que le nouvel iPad Pro passe directement à la puce M4, un processeur orienté IA. Alors que la puce M3 des derniers Mac est très puissante, la sauter revient n'aurait de sens que pour promouvoir des fonctionnalités intrinsèquement liées à un processeur plus avancé encore. Et quand on sait qu'Apple entend se démarquer avec une IA générative complètement locale et calculée sur l'appareil, la boucle est bouclée.



Cela explique aussi peut-être pourquoi Apple décrit sa keynote du 7 mai comme « un événement d'un genre différent » sur les réseaux sociaux.

Tim Cook va « faire allusion » à des fonctions d'IA

C'est certainement pour toutes ses raisons que le Washington Post suggère que Tim Cook fera référence à de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle.

Tim Cook, directeur général d'Apple, devrait faire allusion à de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle la semaine prochaine et les dévoiler lors de la conférence mondiale des développeurs de l'entreprise en juin.

Les aperçus de fonctionnalités ou produits à venir chez Apple sont rares, les derniers exemples en date sont le casque Vision Pro en juin 2023, le AirPower en septembre 2019 (jamais sorti) et l'Apple Watch, il y a maintenant dix ans.



Vous pensez qu'on aura une petite idée des nouveautés d'iOS 18 dès la semaine prochaine ? En tout cas, nous découvrirons les nouveaux iPad Pro M4 avec écran OLED, les iPad Air 6 avec une nouvelle taille de 12,9 pouces, l'Apple Pencil 3 et plus encore !