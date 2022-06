Des MacBook Air 14 et MacBook Pro 13 pouces M2 référencés chez B&H

⏰ Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir



Hier, des fans d'Apple ont découvert et partagé sur Twitter des pages produits pour un nouveau Mac mini et un "Mac mini tower" sur le site web du revendeur agréé Apple nommé B&H Photo. Maintenant, il s’avère que d’autres ont trouvé des références chez ce revendeur à propos d’un nouveau MacBook Air 14 pouces équipé d'une puce M2, ainsi qu'un nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme, toujours avec la puce M2.

Nouveaux MacBook Air et MacBook Pro M2 à la WWDC ?

Ces annonces ont été découvertes par le designer Ian Zelbo à qui l’on doit notamment le concept d’Apple Glass les plus réalistes. En plus des annonces de Mac mini et de tour Mac mini qui ont fait surface hier, le site web de B&H inclut maintenant des pages produits pour un MacBook Air M2 de 14 pouces ainsi qu'une nouvelle version du MacBook Pro de 13 pouces avec une puce M2.

B&H has now leaked the existence of a 14’’ M2 MacBook Air and 13’’ M2 MacBook Pro. Looks like this will be a fun event! pic.twitter.com/1N9DrBj8vE — Ian (@ianzelbo) June 6, 2022

Encore une fois, il faut prendre ces informations avec des pincettes car il n’est pas rare que des revendeurs fassent des suppositions en avance pour faire parler deux ou tout simplement se positionner sur Google avant les autres, c’est

d’ailleurs ce que déclare un employé. Ceci étant dit, le timing est intéressant. Le nouveau MacBook Air 14 pouces et un nouveau MacBook Pro 13 pouces ont tous deux été annoncés comme étant dans les cartons pour la WWDC 2022.

Si les rumeurs concernant ces deux nouveaux ordinateurs portables circulent depuis plus de six mois, Apple a été confronté à une série de problèmes sur sa chaîne d'approvisionnement qui vraisemblablement ont retardé le lancement de l’un d’entre eux, le MacBook Pro 2022. Lui qui devait passer à la puce M2, supprimer la Touch Bar, tout en restant à distance des 14 et 16 pouces, notamment de leur écran 120 Hz MiniLED.



Selon les fuites, le nouveau MacBook Air présenterait un design actualisé qui s'inspirerait de l'iMac M1, avec un coloris bleu foncé en plus des gris sidéral, argent, et or. Il offrirait un écran bord à bord, des contours blancs, un clavier blanc et des ports supplémentaires.



La puce M2 à l'intérieur des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air (et du Mac mini à venir) devrait comporter toujours un processeur à huit cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité), mais cette fois avec un GPU plus puissant à 10 cœurs.



Lors de la WWDC20, Apple a promis que la transition vers ses puces maison serait complète d'ici deux ans. Il ne reste plus que le Mac Pro qui doit être présenté avant la fin de l’année avec une puce encore plus puissante que la M1 Ultra. Réponse ce soir avec le keynote Apple à suivre en direct et en français sur notre site.