#WWDC22 : pas de MacBook Pro 13 pouces, juste un MacBook Air 2022

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

À l'approche de la keynote de la WWDC 2022, Mark Gurman a profité de sa célèbre newsletter dominicale pour nous livrer ses dernières prédictions et analyses sur ce qu'Apple va probablement dévoiler ce lundi. Alors qu'un nouveau MacBook Air 2022 est très probable, le MacBook Pro 13 sera certainement retardé.

Pas de MacBook Pro 2022

Dans son courriel "Power On", le journaliste américain indique qu'un MacBook Pro 13 pouces plus rapide avait également été prévu, mais que les confinements en Chine pourraient avoir bouleversé cette partie de la feuille de route :

Un MacBook Pro 13 pouces plus rapide avait également été prévu pour être lancé à peu près en même temps que le nouvel Air, mais ces mêmes blocages en Chine pourraient avoir jeté cette partie de la feuille de route également. Lorsque cette machine sera lancée, attendez-vous à ce qu'elle ressemble à l'actuel MacBook Pro 13 pouces de 2020, sans la Touch Bar.

Si Apple a dévoilé en octobre dernier son MacBook Pro 2021 complètement repensé en 14 et 16 pouces avec les puissantes puces M1 Pro et M1 Max, l'écran miniLED 120Hz, de nouveaux ports et la suppression de la Touch Bar, la version 13 pouces est restée à quai. Selon les rumeurs, ce nouveau MacBook Pro sera équipé de la puce M2 et d'un design similaire à ses aînés.

Mais un MacBook Air 2022

Ce MacBook Pro sera probablement un peu plus rapide que le nouveau MacBook Air 2022 dont on parle. D'ailleurs, Gurman a re-listé ce qu'on peut attendre de ce dernier :

Un nouveau design similaire aux derniers MacBook Pro 2021 ;

Un coloris bleu foncé en plus des gris sidéral, argent, et or ;

Un écran de 13 pouces ;

Deux ports USB-C ;

Chargement MagSafe ;

Touch ID.

Dernier point, Gurman pense que le nouveau MacBook Air pourrait être doté d'une encoche "pour correspondre à son cousin plus onéreux". Un calendrier contrarié du côté des Mac, mais aussi du casque AR/VR qui sera probablement dévoilé plus tard dans l'année.