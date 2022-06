Un MacBook Air 2022 en gris sidéral, argent, or et bleu ?

Le prochain MacBook Air 2022 ne devrait pas être proposé dans une variété de couleurs similaires à celles de l'iMac 24 pouces. De nombreuses fuites et rumeurs évoquaient depuis des mois plusieurs coloris, mais Mark Gurman de Bloomberg vient jouer les rabat-joie en indiquant que le MacBook Air reprendrait les couleurs standard gris sidéral, argent et or, comme les modèles précédents. Mais avec possiblement une petite surprise.

Pour le journaliste américain, les rapports sur les options de couleurs multiples sont probablement "exagérés". En plus des trois coloris de base, dont l’or serait plutôt champagne, le futur modèle d’entrée de gamme arriverait également dans une nuance de bleu apparue sur l’iMac 2021.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg